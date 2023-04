Approfitta velocemente per risparmiare più di 400 euro su uno smartphone!

Assapora le prestazioni di iPhone 12 Pro

Vuoi investire in un iPhone moderno, senza far saltare il tuo budget? IO’iPhone 12Pro È una scelta eccellente. iPhone 12 Pro è sul mercato dal 2020 ed è dotato di un potentissimo chip A14 Bionic. Con la potenza di iPhone 12 Pro puoi navigare con il tuo iPhone in completa libertà, aprire più app contemporaneamente, guardare video in streaming e giocare ai videogiochi con grande fluidità. iPhone 12 Pro attirerà i creatori di contenuti con la sua tripla fotocamera grandangolare da 12 MP e ultra grandangolare. Ti permette di scattare foto di alta qualità. Anche i tuoi selfie e le tue videochiamate saranno perfetti, grazie alla fotocamera frontale TrueDepth da 12MP. Il video non fa eccezione. iPhone 12 Pro rivelerà il tuo talento di regista permettendoti di masterizzare tutti i tuoi ricordi in qualità 4K. Inoltre, iPhone 12 Pro è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre una risoluzione di 2532 x 1170 pixel. È progettato in ceramica e scudo, che è altamente resistente alla polvere e agli schizzi di vetro. iPhone 12 Pro è inoltre rivestito con un trattamento antiodore. Con esso, non avrai più impronte digitali sul tuo smartphone. Per completare tutte le sue qualità, l’iPhone 12 Pro è dotato di una batteria al litio che gli conferisce fino a 17 ore di autonomia nella riproduzione video e fino a 65 ore di autonomia nella riproduzione audio. È semplice, iPhone 12 Pro non ti deluderà mai.

Risparmia il 42% sul prezzo di iPhone 12 Pro 128GB

iPhone 12 Pro 128 GB è uno smartphone di alta qualità. È anche molto elegante con le sue forme arrotondate. Il suo prezzo generale è di 1039 euro. Attualmente, lo specialista ricondizionato Back Market offre l’iPhone 12 Pro 128 GB in ottime condizioni al prezzo di € 600,12. Questo ti permette di risparmiare il 42% rispetto al prezzo del nuovo. Ottime condizioni Back Market, il che significa che lo schermo è in condizioni eccellenti. Lo scafo potrebbe presentare graffi sottili. La sua condizione tecnica è impeccabile. Quanto basta per farti venire voglia di fare il grande passo e regalarti l’iPhone ricondizionato di ultima generazione! Con Back Market non corri rischi, iPhone 12 Pro 128 GB sarà garantito per 1 anno.