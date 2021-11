Apple Pencil: un brevetto per catturare i colori del mondo reale

Nel suo beta lab, Apple continua a lavorare su una nuova funzionalità per Apple matita.

un’azienda Cupertino Brevetto del 2019 appena aggiornato per una fantastica funzionalità Apple matita. Brevetto n. 20210357044 sul sito web a partire dal abts Si riferisce a un sistema informatico per il campionamento del colore.

L’idea degli ingegneri Apple è molto semplice: Incorporazione di un piccolo sensore di colore sulla punta (o indietro) penna per iPad. Cammello matita Quindi può essere trasformato in un contagocce, come in Photoshop, ma con la possibilità di ripristinare il colore di qualsiasi oggetto reale. Hai bisogno di colorare questo fiore per un disegno in esecuzione? Basterà mettere la testa o il dorso della mela matita Sul fiore in questione per poter disegnare con questo colore. Hai bisogno di colorare questo tessuto per rifinire un progetto decorativo? Ancora una volta, basta un gesto.

Il brevetto specifica che il sensore sulla punta di Apple matita Può emettere una luce per un funzionamento ottimale di rilevamento qualunque siano le condizioni di utilizzo. Il brevetto prevede molte funzioni aggiuntive per tale sistema, come la calibrazione di monitor o stampanti, e anche possibili misurazioni relative alla salute.

Inoltre, questo brevetto menzionava anche un uso molto interessante dello stilo con laptop, desktop o smartphone e persino oggetti di realtà aumentata. (Come le future cuffie per realtà mista di Apple o Apple bicchieri). Nota anche che questo brevetto ha anche il vantaggio di rilasciare voci su Mac o Apple sensibili al tocco matita Compatibile con iPhone.