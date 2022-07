Al Hanson posa con… 15 ragazzi: ‘MMMBop’, 25 anni fa (foto)

fratelli Isacco (41 anni)Taylor (39 anni) e altri zach (36 anni) Collezione Hanson Ha rilasciato un’intervista a PERSONE. Gli artisti si aprono sulla loro ascesa alla fama e sulla loro vita TulsaOklahoma, con i loro 15 figli, di età compresa tra 1 e 19 anni. Sono stati tutti filmati durante una sessione fotografica di persone nello studio di registrazione della band. Il trio è diventato famoso 25 anni fa Hanson con il loro tubo”millimetro“.

Gli inizi del gruppo

Cresciuto principalmente in Tulsa dalla madre Diana, che li ha istruiti a casa, e dal padre Walker, un contabile, Isaac e Taylor e zach Si sono trasferiti con i genitori e quattro fratelli più piccoli in Sud America per il lavoro del padre nel 1989. Sono cresciuti ascoltando musica rock e rotoloDa spirito E da qui Città Gli anni Cinquanta e Sessanta, e quando la famiglia vi tornò Tulsa Nel 1990, i loro genitori li incoraggiarono a iniziare a suonare il piano, riporta PEOPLE.

Alla fine hanno trovato la loro passione musicale: Taylor si è concentrato sulle tastiere, Isaac ha preso la chitarra e zach Ha suonato la batteria – e ha debuttato con il nome Hanson 1992 dC nel festival annuale la mia festa Arte del centro Tulsa.

“Nello stesso quartiere facevamo piccoli spettacoli e cercavamo di creare una base di fan‘ dice Taylor. “Avevamo diverse migliaia di fan nella nostra mailing list e ci sentivamo così orgogliosi del nostro lavoro locale“.

Man mano che i loro seguaci crescevano, i fratelli affrontarono la condanna dei membri della loro chiesa cristiana evangelica che sentivano di dover cantare il Vangelo invece del rock. Questa recensione ha ispiratomillimetro‘, un inno ottimista sulle vicissitudini della vita.

Quando la band ha rilasciato per la prima volta Album in studio Middle of Nowhere Nel 1997, “millimetroEra il suo primo singolo. La canzone ha raggiunto il numero uno al mondo. “millimetro“Ne è valsa la pena Hanson Tre appuntamenti a Grammy Premi.

Ritorno alle basi

Nel 2003, quando hanno sentito che la loro casa discografica non li capiva più, hanno lasciato e hanno fondato la loro etichetta indipendente, 3CG record. Da allora hanno pubblicato cinque album in studio, The ultimo essere rosso Colore verde blu.

E nonostante l’invito di Hollywood e New York, sono tornati definitivamente nella loro città natale Tulsa Con la loro famiglia nel 2008. “Penso che siamo fortunati che siamo sempre stati una specie di anomalia”, dice. zach. “Essere fratelli che discutono poco e condividono un sogno è unico. Siamo una band da molto tempo e molte persone dicono: “Favoloso“Sei normale”, perché l’industria tende a isolare le persone. Ma abbiamo sempre avuto un forte senso del luogo.“

Corso

Il gruppo è attualmente in tournée per 90 date fino a novembre per presentare l’album rosso Colore verde bluInfonde nei bambini lo stesso rispetto e gli stessi valori. “Non si chiederanno mai a che parte appartengono nel mondo, perché ci sono così tante persone che li amano.“, questo è zachche ha cinque figli (pastore14, Abraham, 8, e Quincy, 16 mesi, e le sue figlie treni11, e Lucille, 5) Con sua moglie Kate, 38 anni.

Anche quando il trio è in viaggio, prima di tutto sono i genitori. “Terminata la presentazione, mi dico: “aspetta un attimo. Devo presentarmi, poi ti chiamo per una favola della buonanotte‘, dice Isaac, che ha tre figli (Everett15, Monroe, 14, e la figlia Odette, 8) Con la moglie Nicole, 38 anni.

Taylor, ha sette figli (dont ses fils Ezra, 19 ans, River, 15 ans, vigo13, Indiana, 3, e le figlie, Penelope, 17 Guglielmina9 anni e Maybelline18 mesi) Con sua moglie Natalie, 38 anni. “Il ruolo di un padre è sacrificare tutto per lui osso mafioso. Potrei incontrare un musicista famoso, ma, scusa, devo chiamare mia figlia e raccontarle della sua giornata.“

Secondo PERSONE, i fratelli – che sono inseparabili dai loro 30 anni di carriera – sono grati di tutto”millimetro“Portali.

Il successo ha portato a un maggiore controllo del comportamento a volte controverso dei fratelli, anche sulla sua pagina Pinterest zach che comprendeva Meme Pubblicazioni armi pro-razziali e transgender. Mi scuso dopo aver cancellato la pagina da allora, un È trapelato nel 2020, affermando che il suo contenuto “Ha offerto una visione distorta delle questioni relative alla razza e alla giustizia sociale“e altri”Non rifletteva le mie convinzioni personali.“

Nonostante queste svolte oscure, il lungo viaggio Hanson Il sole è stato molto benedetto. nessuno”millimetro“I fratelli potrebbero non aver incontrato le loro mogli, che erano tutte fan dei concerti Hanson.

“Siamo sposati con donne fantastiche e si adattano bene alla nostra personalità, perché non siamo affatto simili“, annuncia zach.