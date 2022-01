“Assolutamente spie” non sembrano affatto così, “vogliono bruciare tutto” (foto)

Il cartone animato “Totally Spies” è andato in onda tra il 2001 e il 2013 e includerà 6 stagioni e più di 150 episodi. Ancora oggi, le avventure di Alex, Clover e Sam continuano ad apparire sui nostri schermi, e restano popolari!







È possibile che la mania ancora intatta attorno all’animazione abbia guidato la produzione di un’intera nuova stagione. L’informazione è stata rivelata da Thomas Astruc, ex storyboard director di “Totally Spies” e autore di “Miraculous”: Non so se questo è già noto, ma ho appena appreso che una nuova stagione di “Totally Spies” è in lavorazione! “Gioia ovvia, anche se Thomas Astruc ha detto che non faceva parte del progetto.

Oggi è stata rivelata la prima immagine visiva dei nuovi Sam, Clover e Alex. Ovviamente non piace a molti…

« Giù le mani dalle spie completamente “,” Guarda come hanno completamente incasinato le spie “, o” Che ti è successo, Trifoglio? Possiamo leggere su Twitter.