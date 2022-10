7a edizione di Italy’s Air on Italian Village

Inaugurazione mercoledì 26 ottobre alle 15:30.

Il CCIFMIl Città di Tolosa E la rivista “RADICI” è lieta di invitarvi ad una visita guidata del mercato artigianale italiano

Con la presentazione degli espositori e delle loro conoscenze.

Nel cuore di Rue Alsace Lorraine, la “Città Rosa” ospiterà la 7a edizione del villaggio italiano “Sur un Air d’Italie”. Da mercoledì 26 a martedì 1C’è A novembre gli espositori italiani accompagneranno i visitatori da nord a sud delle “campane” attraverso le isole.

I piaceri della tavola sono per tutti, dallo zucchero al sale: dolci siciliani, amaretti, cioccolatini e panettoni piemontesi, prelibatezze pagliesi, tartufi d’Alba, salumi dell’Emilia-Romagna (porchetta, mortadella, prosciutto di Parma tra gli altri), Sicilia (prosciutto di suino nero) e calabrese (soppressata, ‘nduja) e prodotti della Sardegna. I formaggi vengono stagionati con vino, fieno ed erbe aromatiche lombarde e l’immancabile Parmigiano Reggiano biologico.

Sul sito, i più golosi possono anche godersi “Italy! Pasta e Passioni” per gustare la migliore pasta fresca da asporto, oltre a scoprire le specialità dello street food siciliano nel food truck Sicily Zone.

Moda e accessori includono borse, cinture e accessori in vera pelle campana, sciarpe e scialli in seta e lana e… oggetti e gioielli in vero vetro di Murano e rame e pietre naturali.

Artigiani italiani numero 16

9 regioni rappresentate: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto.

Info Annamaria Berna –

Responsabile Fiere ed Eventi in Francia per CCIFM