Il centro italiano Francois May (ASM Clermont) ha saltato la Coppa del Mondo U20

La stagione finisce male per François May. Il giovane italiano (19) si è infortunato alla caviglia nella metà del campionato francese di Espoores contro Bordeaux-Beccles (20-17) domenica 4 giugno. L’esame ha rivelato fratture bilaterali del malleolo che richiedono un intervento chirurgico.

Il versatile quarterback sarà messo da parte per diversi mesi. Salterà quindi il Mondiale Under 20 in Sudafrica (24 giugno – 14 luglio). Potrebbe anche rinunciare alla ripresa dell’allenamento con i professionisti dell’ASM (previsto per lunedì 10 luglio).

Una permanenza con i campioni d’Europa

Nell’anno finanziario 2022-2023, Francois May ha registrato 3 fogli di partita, di cui uno in carica per 108 minuti di gioco (durante la sconfitta a La Rochelle ad aprile, 26-13).

I suoi compagni di club Baptiste Jauneau, Léon Darricarrère e Thomas Duchêne voleranno ai Mondiali con la Francia. Mantenuto nella rosa allargata di 51 giocatori, Clermontois Yerim Fall, Cyriac Gilly e Valentin Simutoka non sono stati invitati all’evento.

