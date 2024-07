30 anni fa, una cometa si scontrò violentemente con Giove davanti agli occhi degli astronomi

Questo luglio celebriamo il nostro 55° anniversarioe Anniversario dello sbarco del modulo sulla LunaApollo 11Apollo 11. Come bonus, celebriamo anche il 30° anniversario dell’impatto della cometa Calzolaio-Levi 9Calzolaio-Levi 9 SU GioveGiove. Denominata ufficialmente D/1993 F2 e talvolta abbreviata in SL9, questa cometa è stata osservata la notte del 24 marzo 1993 su uno dei pianeti. FotografiaFotografia Catturata dal telescopio Schmidt al Palomar Mountain Observatory (California). Scienziati di astronomiaScienziati di astronomia Gli americani Caroline e Eugene Shoemaker, David Levy del Quebec, e l’astronomo francese Philippe Bendigoya, allora giovane studente e oggi professore nel laboratorio J.-L Lagrange dell’Università di Nizza-Sophia Antipolis, dove insegna privatamente il DUAO (laurea universitaria). Nell’astronomia osservativa)) Osservatorio della Costa Azzurra (OCA).

Filippo Bengoia Ha raccontato la sua avventura con i suoi tre colleghi nel suo libro Collisioni nel sistema solare È stato pubblicato nel 1998 da Bellin (vedi in fondo a questo articolo) e alcune copie sono ancora disponibili online. E recentemente, sul sito dell’Osservatorio di Parigi – PSL, Therese Encrenaz, direttrice emerita della ricerca presso il Centro nazionale per la ricerca scientifica e vincitrice del Premio Gerard P. Kuiper 2021 dell’American Astronomical Union (in inglese, Società Astronomica AmericanaAAS, che è anche autrice di numerosi libri per il grande pubblico, ha condiviso i suoi ricordi dell’osservazione della cometa Shoemaker-Levy 9.



La NASA celebra i 26 anni dell’impatto dell’SL9 con questo video. Per una traduzione francese abbastanza accurata, clicca sul rettangolo bianco in basso a destra. La traduzione in inglese dovrebbe apparire successivamente. Cliccate poi sul dado a destra del rettangolo, poi su “Traduzioni” e infine su “Traduci automaticamente”. Seleziona “Francese”. © NASA 360

La scoperta dell’SL9 fu subito notevole per due motivi. I calcoli della meccanica celeste, che dobbiamo a grandi nomi della matematica come Lagrange e Laplace, mostrarono che la cometa si era appena divisa mentre passava nel luglio 1992 sotto il limite Roche di Giove. Le forze delle maree hanno prodotto 21 detriti. Tutto, però, fa pensare che molto presto si scontreranno testa a testa Gigante gassosoGigante gassosocosa che avrebbero effettivamente fatto dal 16 al 22 luglio 1994 ad una velocità di circa 60 chilometri al secondo.

La prima collisione planetaria dal vivo

Questo evento sarà senza precedenti e di grande importanza. Il programma Apollo ha permesso di determinare la natura dei crateri lunari oltre ogni ragionevole dubbio. Tutti, o quasi, hanno crateri da impatto, raramente o quasi CaldaieCaldaie Di origine vulcanica. Quindi abbiamo valutato l’importanza degli impatti nella storia del sistema solare e ora sappiamo come spiegare quegli impatti su altri pianeti come Marte o Marte. MercureMercure.

In realtà, questa interpretazione dei crateri lunari aveva già ricevuto sostegno già negli anni ’60 attraverso il lavoro di Eugene Shoemaker, la cui formazione iniziale era quella di geologo. In particolare, è stato dimostrato che il famoso Cratere meteoritico Il vulcano in Arizona non poteva essere di origine vulcanica, ma in realtà era un cratere da impatto. Quindi Shoemaker ha partecipato alla formazione AstronautiAstronauti Gli americani avrebbero dovuto e avrebbero dovuto essere i primi GeologoGeologo Continuare a camminare ColoramiColoramiMa dal punto di vista medico non superò i test (morì nel luglio 1997 e parte delle sue ceneri furono portate sul suolo lunare da una sonda spaziale) Prospettore lunare 31 luglio 1999). Poi, una volta arrivato al Caltech nel 1969, iniziò una ricerca sistematica su… Oggetti vicini alla TerraOggetti vicini alla Terra Con la moglie Caroline, che li ha portati alla scoperta di decine e centinaia di cometeAsteroidiAsteroidi.

Pertanto, all’inizio degli anni ’90, l’importanza degli influssi sulla scienza planetaria e sulla cosmogonia nel sistema solare non era più in dubbio, soprattutto da quando era stato appena scoperto il cratere Chicxulub. La collisione di Shoemaker-Levy 9 con Giove è vista come la prima opportunità per studiare concretamente un simile fenomeno cosmico e non per simularlo in laboratorio o analizzarlo teoricamente utilizzando…EquazioniEquazioni.

Seguì una collisione con Hubble e Galileo

Subordinare occhiocchi L’umanità si è immediatamente mobilitata per osservare e studiare la collisione, in particolare la collisioneImpianto di telescopi a infrarossi (IRTF) da NASANASA (Era installato sulla vetta del Mauna Kea alle Hawaii e avrebbe dovuto accompagnare le missioni Voyager), ma anche il telescopio HubbleHubble E strumenti di missione GalileoGalileo Già in viaggio verso Giove, si troveranno in una posizione privilegiata per assistere effettivamente all’inizio delle collisioni, a 238 milioni di chilometri di distanza.

La cometa SL9, o più precisamente i suoi frammenti, stava per entrare in contattoAtmosferaAtmosfera Giove è dal suo lato nascosto. D’altra parte, perché VelocitàVelocità Dopo aver ruotato per circa 10 ore, gli effetti della collisione saranno rapidamente visibili utilizzando i telescopi sulla Terra. Hanno stupito la comunità di astronomi, planetologi e specialisti dell’atmosfera di Giove.

Lo studio dell’effetto Shoemaker-Levy 9 ha aiutato gli scienziati a rafforzare i loro modelli su cosa accadrebbe se una cometa o un asteroide colpisse la Terra. Soprattutto, l’evento è stato così sorprendente che il Congresso degli Stati Uniti ha finito per prendere sul serio la minaccia dell’impatto di comete e asteroidi sul pianeta blu. Nel 1998, influenzato da Eugene Shoemaker e altri scienziati, decise di lanciare un programma per contare i piccoli corpi celesti che avrebbero potuto attraversare il pianeta.Ruota in orbitaRuota in orbita Il terreno può rappresentare un potenziale pericolo.



Un’altra vista della NASA della cometa Shoemaker-Levy 9. Per una traduzione francese abbastanza accurata, fare clic sul rettangolo bianco in basso a destra. La traduzione in inglese dovrebbe apparire successivamente. Cliccate poi sul dado a destra del rettangolo, poi su “Traduzioni” e infine su “Traduci automaticamente”. Seleziona “Francese”. ©NASA

Influenze regolari su Giove

Nel comunicato stampa dell’Osservatorio di Parigi-PSL in cui Thérèse Encrenaz condivide i suoi ricordi, l’astrofisico spiega:

« Il primo impatto cade produce una palla FuFu Che ha una temperatura superiore a 20.000 gradi, e TemaTema Viene espulso ad un’altitudine massima di 3.000 km, come osservato nelle immagini del telescopio Hubble. Circa quindici minuti dopo, i detriti cadenti formarono una vasta zona che circondava il luogo dell’impatto; Questi effetti saranno visibili per settimane. Notizia MolecoleMolecole Si forma ad un’altezza pressionepressione Alta temperatura (H 2 O, HCN, CO, OCS…); Alcuni dureranno per mesi o addirittura anni. Lo stesso scenario avverrà per le parti successive, con maggiore o minore capienza a seconda della dimensione di ciascun oggetto.

All’Osservatorio di Parigi molti di noi erano coinvolti, soprattutto nelle misurazioni spettroscopiche InfrarossiInfrarossi E millimetrico. Da tutti i dati è stato possibile dimostrare che la cometa Shoemaker-Levy 9, prima della rottura, aveva un diametro di circa un chilometro. ».



Il 16 luglio 1994, per sei giorni, la cometa Shoemaker-Levy 9 entrò in collisione con Giove. Ventuno frammenti della cometa caddero sul pianeta ed esplosero. Una collisione che abbiamo seguito giorno dopo giorno con gli astronomi dell’Osservatorio del Pic du Midi. ©Università delle Scienze

« Un evento come lo schianto della cometa Shoemaker-Levy 9 su Giove è estremamente raro nella scala di una vita umana, ma non è unico nella storia del sistema solare. Il 19 luglio 2009 l’A Macchina da corsaMacchina da corsa La dimensione più piccola colpì Giove e vi lasciò alcune tracce; Forse era un asteroide. Successivamente furono osservati altri fenomeni simili, di minore entità. È soggetto a monitoraggio regolare da parte di gruppi di astronomi dilettanti e professionisti.

Tornando agli archivi, abbiamo trovato una lettera del primo direttore dell’Osservatorio di Parigi, Jean-Dominique CassiniJean-Dominique Cassini (1625-1712), nel Rivista Sçavans Descrisse le nuove macchie apparse sul disco di Giove nel dicembre 1690; Ha potuto seguire lo sviluppo di queste strutture per più di due mesi.

Al di là dell’attrazione gravitazionale delle forze cosmiche in gioco in quel momento, assistere a questo tipo di fenomeno si rivela sempre ricco di lezioni sull’importanza delle collisioni nella storia del sistema solare. ».

Articolo da Lorenzo SaccoLorenzo SaccoPubblicato il 22/07/2009

La coincidenza è straordinaria. Mentre esattamente 15 anni fa una cometa entrò in collisione con la superficie di Giove, il 20 luglio 2009 è stata osservata un’altra collisione di un piccolo corpo celeste con la sua superficie.

Esattamente 15 anni fa, tra il 16 e il 22 luglio 1994, frammenti della cometa Shoemaker-Levy 9 caddero uno dopo l’altro sulla superficie di Giove, creando scie d’impatto le cui dimensioni a volte superavano il diametro della Terra. SL9, una cometa con un periodo stimato di 200 anni, è stata scoperta un anno fa, il 22 marzo 1993, da Carolyn e Eugene Shoemaker, insieme a David Levy.

Dopo essere passato vicino a Giove nel 1992, entro il limite di Roche, SL9 è stato soggetto alle forze di marea. Pianeta gigantePianeta giganteLa fece a pezzi, formando una serie di frammenti sparsi per tutta la lunghezza dell’arca. Con sorpresa della meccanica celeste, nel 1994 fu prevista una collisione con Giove.

In sei giorni, 21 frammenti di cometa colpirono la superficie di Giove e il più grande di essi espulse un meteorite energiaenergia Ciò equivale a 600 volte l’esplosione dell’intero arsenale nucleare mondiale, ovvero sei milioni di megatoni di TNT.

Diverse immagini dei monumenti Sono stati catturati da Hubble o da telescopi terrestri che osservano, ad esempio, nel vicino infrarosso, ad es Telescopio a infrarossi (IRTF) da Mauna Kea alle Hawaii.

La storia sembra ripetersi perché il 20 luglio 2009 l’astronomo dilettante australiano Anthony Wesley ha avvertito gli astronomi… Laboratorio di propulsione a reazioneLaboratorio di propulsione a reazione La NASA responsabile dell’IRTF che A Nuova macchia scurasimile a quello avvenuto nel 1994, è appena apparso sulla superficie di Giove.

Infatti le osservazioni sono state effettuate con IRTF a 1,65 MicronMicron A Lunghezza d’ondaLunghezza d’onda L’esistenza della macchia è stata confermata dall’innalzamento di particelle luminose nell’alta atmosfera, accompagnato da un aumento della temperatura dell’atmosfera TroposferaTroposfera E il’TrasmissioneTrasmissione Molecole potenziali del medio infrarossoAmmoniacaAmmoniaca.

Al momento non è chiaro se si tratti dell’impatto di una cometa o di un asteroide. Nuove immagini catturate e analisi in corso.