g | La Health Equity Society è ancora attiva

L’associazione, che si oppone al progetto di ristrutturazione dell’erogazione dell’assistenza approvato da Stato e ministero, è ancora presente. Un nuovo incontro pubblico avrà luogo il 7 giugno a Montigny-le-Roy mentre il colloquio con il ministro Agnès Firmin Le Bodeau è riprogrammato a fine maggio.

Problema di calendario. Il 21 aprile l’intervista è stata annullata e rinviata. L’Associazione per l’Eguaglianza e la Salute auspica che il prossimo incontro si svolga con Agnès Firmin Le Bodeau, Ministro Delegato per l’Organizzazione Territoriale e le Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute. La Commissione per l’uguaglianza sanitaria, divenuta associazione a inizio gennaio, vuole comunque far sentire la sua voce e respingere le sue argomentazioni contrarie al progetto – con il sostegno dello Stato e del Ministero -, che ha funzionato a fine 2022, ristrutturare l’offerta sanitaria nell’Alta Marna centrale e meridionale.

Questo progetto consiste, ricordiamolo, nella costruzione di due nuovi ospedali, a Chaumont ea Langres, con una gradazione nell’offerta assistenziale che dimostra la piattaforma tecnica (chirurgia, maternità, ecc.) a Chaumont. Temono che il nuovo ospedale di Langres sia solo un guscio vuoto e che questa organizzazione non salverà nemmeno l’ospedale di Chaumont.

La capienza non è ancora stata resa nota dalle autorità sanitarie

Argomenti a terra, la confezione è sempre la stessa. Oggi riuniamo più di 500 professionisti e sono state firmate 5.000 carte., riassunti dalla dott.ssa Veronique Medi, co-presidente dell’Associazione dei professionisti di Valle Belleau, dalla dott.ssa Karina Poinsot, medico di emergenza a Langres e dal dott. Didier Sommer de Chalendry. L’associazione non si arrende ed è molto preoccupata per il numero di posti letto che verranno riservati agli ospedali, capienza che notoriamente non viene resa nota dalle autorità sanitarie.

gatto in linea

Sul fronte delle novità, l’Assemblea attende quindi il colloquio con il Ministro Delegato, ma ha anche programmato una nuova assemblea generale dopo quella di Chalendry di aprile. Il prossimo si terrà il 7 giugno alle 20:00 a Montigny-le-Roi. Di cosa parleremo? “Affronteremo le conseguenze del progetto scelto”.Il dottor Didier Sommer spiega, Risponderemo alle domande. » Cos’altro verrà creato è un gatto su Internet. L’idea è stata presentata in sala durante l’ultimo incontro a Chalendry.Sottolineano gli specialisti, “Questa iniziativa nasce dal pubblico. L’obiettivo è quello di aiutare il lavoro dell’associazione »afferma il dott.

L’associazione Egalité-santé è ancora in uno stato di mobilitazione.

Quei professionisti del Sud-Haute-Marne che hanno deplorato la partenza della chirurgia dall’ospedale di Langres, temono che i due futuri ospedali siano ridotti all’insignificanza e che il futuro pronto soccorso di Langres, senza biologia, senza farmacia, non diventi un mero luogo per il “triage” dei pazienti. Secondo loro, è illusorio crederlo CHU di Digione Sarà in capacità domani «disperdere» pazienti dell’alta marna meridionale, “Davvero non hanno più posti oggi.”

Non c’è diritto alla disperazione

Man mano che il progetto mantenuto dallo stato avanza – la collocazione dei futuri ospedali è finalizzata – cosa possono sperare in Eguaglianza e Salute? Litigheremo per la capacità.Far scorrere Didier Sommer. In ogni caso, non abbiamo il diritto di disperare dei malati.Aggiunge Veronique Medi. Cosa sentono dire da Agnes Firmin Le Baudeau? “C’è stato un evidente errore nel valutare la situazione”.spiegano ai professionisti che, come va ricordato, hanno lavorato a una controproposta, con una piattaforma tecnologica esclusiva di Rolampont.

