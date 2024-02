10 nuove funzionalità in Tomb Raider I-III Remastered

A pochi giorni dall'uscita di Tomb Raider I-III Remastered su PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox, Aspyr ha fornito dieci dettagli su… Sito ufficiale Tomb Raider, tra miglioramenti e dettagli integrati, per conoscere questa raccolta di versioni rimasterizzate di Tomb Raider, Tomb Raider II e Tomb Raider III.

Due tipi di richieste

Negli anni '90 e 2000, molti giochi 3D utilizzavano un sistema di controllo dei carri armati che permetteva di controllare il movimento del proprio personaggio a seconda della direzione di quest'ultimo. Ciò ha permesso di compensare la mancanza di una fotocamera gratuita. Con questa rimasterizzazione della trilogia, Aspyr ha scelto di mantenere il sistema temporale, offrendo al contempo un'alternativa più moderna che include nuove mosse per Lara. Spetta ai giocatori testare entrambe le configurazioni e decidere quale si adatta meglio a loro.

Aggiungi argomento del capo

Nel 1998, il compositore Peter Connelly, che aveva lavorato in particolare ai giochi Tomb Raider Final Revelation, In the Trail of Lara Croft e Angel of Darkness, compose la musica per capriccio mentre giocava a Tomb Raider III. Questo è stato l'argomento principale dell'incontro con Willard. Quando presentò il suo progetto, questo non venne integrato nella versione finale del gioco che era prossimo alla commercializzazione. Quindi Aspyr ha voluto rendergli omaggio aggiungendolo alla versione modificata del gioco.

Cambia la grafica al volo

Si tratta di una tecnologia ben nota ma spesso apprezzata dai giocatori: la possibilità di passare rapidamente dalla versione originale a quella rimasterizzata. Questo è il caso di Tomb Raider I-III. È quindi possibile vedere che lo studio di sviluppo ha rielaborato parte dei livelli per incorporare fonti di luce naturale, introducendo ad esempio un'apertura nella grotta. L'obiettivo è dare un risultato più vibrante, con l'aggiunta di sostanze botaniche per dare un risultato più organico.

Oltre 200 risultati da scoprire

Sfruttare l’ambiente fuori dai sentieri battuti è ciò che guida l’esplorazione. Nella versione modificata, i trucchi dell'epoca si trasformano in successi. Ne verranno scoperti oltre 200, incluso il medipack del Palazzo di Midas che può essere recuperato tramite l'exploit “cornerbug”.

Nuova modalità Game+ per nuove sfide

Completare i giochi è una cosa. Un'altra cosa è affrontare la sfida una volta che hai padroneggiato l'avventura per la prima volta. Con la nuova modalità New Game+, Aspyr invita i giocatori a sfidare se stessi affrontando nemici più ostici, senza la possibilità di utilizzare pacchetti medici. Ancora un po', per risparmiare, torniamo al vecchio sistema con i cristalli blu da trovare.

Modalità foto per fotocamera gratuita

Diventata una parte essenziale dei videogiochi, soprattutto alla luce dei social network, la modalità foto ti consente di utilizzare una fotocamera gratuita per regolare vari elementi in modo da catturare la migliore foto possibile nel gioco. In Tomb Raider I-III Remastered diventa un aiuto per comprendere meglio l'ambiente, prepararsi ad affrontare determinati nemici o anche per preparare al meglio il percorso da seguire per attraversare il livello.

Nomi degli sviluppatori negli Easter Egg

La ricerca di riferimenti nei giochi è diventata una specialità per alcuni. A volte gli sviluppatori si divertono a incorporare gli Easter Egg nei loro titoli, dettagli che permettono alle persone di parlarne in rete e invogliano gli altri a trovarli nel gioco. Aspyr ha partecipato al gioco incorporando alcuni dei nomi degli sviluppatori che hanno lavorato alla rimasterizzazione in diversi livelli.

La foto di Ken viene unita

I nomi degli sviluppatori non sono le uniche uova di Pasqua che il progetto ha incorporato. Lo studio di sviluppo ha anche aggiunto un ritratto di Kain in diverse stanze di Croft Manor. Per la cronaca, è stata notevolmente presente in Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary e Tomb Raider: Underworld.

Cruz prima di Croft

Prima di essere chiamata Lara Croft, l'eroina che tutti conoscono adesso, il personaggio di Tomb Raider avrebbe dovuto chiamarsi Laura Cruise. Il nome venne successivamente cambiato per dargli un'origine più britannica. Passando al livello 4 dell'espansione Sleeping with the Fishes of The Lost Artifact in Tomb Raider III, i giocatori potranno apprezzare il riferimento a questa origine. Sopra gli armadietti, infatti, erano esposti due poster con la firma di Laura Cruz.

Rispondere alla richiesta

Se Aspyr intraprendesse un progetto per compilare rimasterizzazioni della trilogia originale di Tomb Raider, sarà in risposta alla domanda dei fan. Almeno questo è ciò a cui allude l'uovo di Pasqua mostrato nell'immagine qui sotto. Possiamo leggere sullo schermo: “Vogliamo rifare i giochi classici. Dobbiamo rifare i giochi classici. Hanno detto che Tomb Raider dovrebbe essere rifatto. Nella riga sopra, che non è evidenziata, si legge addirittura “Forse tutte le voci sono state ascoltate?” “.

