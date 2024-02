🎥 Il talento non è sprecato: Eden Hazard fa divertire durante una partita di beneficenza – All Football

Che gioia vedere Eden Hazard sorridere sul campo di calcio. L'ex Red Devil si è divertito durante una partita di beneficenza in Qatar.

Durante la partita, Eden Hazard Rimetti i nastri. L'ex capitano dei Devils era presente in Qatar per partecipare a un evento di beneficenza intitolato “Match for Hope”. Il fatto che giocasse nello stadio che ha visto il Belgio eliminato dalla Croazia durante l'ultimo Mondiale evidentemente non gli ha dato molto fastidio.

Come accaduto durante la partita di beneficenza a Calais lo scorso ottobre, l'Eden ha avuto una grande esplosione. Se esploro la situazione di un disparato peu depuis l'arrêt définitif della carrière, la visione del bambino è al centro, come suo pre-assist all'uscita della partitura, o del figlio, ma più tardivo in l'incontro.

⚽️ Eden Hazard si rende ancora conto che… 1-0 Pezzi di squadra!! pic.twitter.com/JvJrkyHMTx – Riepilogo del calcio (@recap_football_) 23 febbraio 2024

Hahahahaha, il gol che qualifica il Real Madrid agli ottavi di finale di Champions League Il principe 🇧🇪 è tornato pic.twitter.com/PKbEz7jyam – Giocatori belgi 🇧🇪 (@JoueursBE) 23 febbraio 2024

Brainois si è poi distinto superando l'intera difesa avversaria (nettamente meno veloce della retroguardia croata) prima di isolare l'influente 'Speed' a porta vuota. Quest'ultimo, del tutto incomprensibile, è riuscito a non sparare. Si è anche assicurato di scusarsi con Eden durante l'intervallo. Ovviamente, questo non ha spinto Eden a giocare in modo più personale.

Guarda cosa si è perso in velocità quando Eden Hazard ha fatto tutto. 😭 pic.twitter.com/zmRFV3wXGL -ActuFoot (@ActuFoot_) 23 febbraio 2024