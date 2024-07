Yamaha presenta la sua gamma Cross 2025 – Motocross – Enduro – Supermoto

Yamaha ha sollevato il velo sui suoi modelli crossover per il 2025 con YZ450F e 250F rivisti in diversi punti e con YZ 125 e 250 ancora tra i modelli base della sua categoria, i Blues arrivano con l’annata 2025 pronta a continuare la storia del marchio. Che ha appena festeggiato il suo cinquantesimo anno nel motocross.

La YZ2025F del 450 presenta nuovi collegamenti della sospensione posteriore che migliorano la stabilità in tutte le condizioni di guida. Inoltre, le nuove impostazioni della sospensione posteriore aiutano a migliorare la sensazione di trazione in curva e la sensazione di aderenza durante i salti.

Per accogliere le modifiche al posteriore, sono state aggiornate anche le tarature delle sospensioni anteriori, tra cui l’allungamento della lunghezza della molla per aumentare il precarico, la modifica della forma delle valvole (da circolari a più triangolari) e l’aumento del diametro dei fori di ingresso dell’olio per regolare flusso di olio. Il risultato: un avantreno più stabile e una migliore maneggevolezza. Le modifiche alla sospensione anteriore forniscono inoltre al pilota una sensazione di smorzamento più uniforme su tutti i terreni e in tutte le situazioni di guida, soprattutto in frenata e in curva.

Nuovi supporti anteriori del motore sono stati progettati per migliorare l’equilibrio generale del telaio, in linea con le modifiche apportate alle sospensioni, il tutto per migliorare rigidità e stabilità.

Per migliorare la rinomata affidabilità della YZ450F durante l’uso prolungato, l’efficienza del raffreddamento della frizione è stata migliorata, con il numero di porte che forniscono olio ai dischi della frizione triplicato da 6 a 18.

Anche l’esperienza di guida è stata migliorata, con una nuova sella caratterizzata da una copertura liscia, mentre le nuove pedane in alluminio garantiscono una presa più salda sul telaio.

I pulsanti di attivazione/disattivazione sono circondati da una cornice per impedire ai ciclisti di premere il pulsante sbagliato quando indossano i guanti. Per ridurre l’attrito sul pollice destro del pilota, la YZ2025F 450 è dotata di un nuovo tipo di manopola dell’acceleratore.

In conformità con le nuove normative FIA ​​sul rumore del 2025, il livello di rumore della YZ450F è stato ridotto grazie a un nuovo sistema di scarico. Ottimizzando le curve di accensione e iniezione, la risposta in accelerazione viene migliorata per fornire una guida più precisa. Tutte queste impostazioni possono essere modificate utilizzando Yamaha Power Tuner1, consentendo al pilota di personalizzare la configurazione della propria moto modificando le impostazioni del motore e delle sospensioni in base alle proprie esigenze.

La nuova grafica completa il look di questa nuova auto d’epoca, mentre chi desidera una moto con i colori ufficiali dei piloti MXGP Yamaha può optare per la Monster Energy Yamaha Racing Edition. La YZ2025F del 450 sarà disponibile a partire da agosto.

CAMPIONE PROVATO: YZ2025F 250

Combinando potenza, maneggevolezza e affidabilità gestibile, la YZ250F 2024 ha ricevuto un aggiornamento significativo, tra cui un nuovissimo telaio derivato dalla YZ450F, una geometria rivista e un tubo di scarico riposizionato, che abbassa il baricentro per consentire curve più agili e cambi di marcia più rapidi. direzione. .

Con non meno di 15 vittorie nella classe MX2 lo scorso anno con Jago Geerts e Thibault Benistant, la YZ250F è un campione comprovato. I nuovi collegamenti delle sospensioni posteriori e le modifiche alle impostazioni delle sospensioni anteriori e posteriori migliorano la trazione in uscita dalle curve, portando la YZ250F a un livello superiore nella manovrabilità in pista.

Come per la YZ450F, il sistema di scarico è stato riprogettato per ridurre i livelli di rumore, in linea con le normative FIM sul rumore del 2025. Inoltre, le caratteristiche di potenza sono state ottimizzate per produrre una risposta fluida e controllabile ai bassi regimi e lineare ai medi. intervalli.

L’app Power Tuner1 ti consente di regolare le caratteristiche di potenza dell’YZ250F per un’esperienza di guida personalizzata.

L’interruttore e il corpo farfallato sono stati ridisegnati per migliorare il comfort del pilota e ridurre il rischio di premere il pulsante sbagliato quando si indossano i guanti, mentre il nuovo decoro completa l’iconico look blu.

Nel 2023, la YZ250F ha aiutato Yamaha a vincere il suo quarto campionato costruttori consecutivo nella MX2. Con il ritorno della Monster Energy Yamaha Racing Edition, i piloti possono godersi i trionfanti colori MX2 di Yamaha. La YZ2025F 250 sarà disponibile a partire da settembre.

Due tempi ottimizzato

Yamaha costruisce moto da cross a due tempi da oltre 50 anni e nel 2025 verranno sviluppate le leggendarie YZ250 e YZ125 per migliorare l’esperienza di guida di queste macchine iconiche.

Un altro passo verso la vittoria di YZone è stato compiuto con un radiatore rivisto e l’introduzione di un sistema di regolazione della pressione della forcella senza attrezzi. La nuova grafica e la schiuma del manubrio completano il look 2025 con i nuovi colori Icon Blue, mentre le edizioni YZ250 e YZ125 Monster Energy Yamaha Racing consentono a tutti di adottare il look MXGP derivato dalle moto ufficiali. L’YZ250 sarà disponibile da novembre e l’YZ125 da ottobre.

La gamma a due tempi YZ è completata da YZ65 e YZ85, due macchine da corsa con tecnologia ispirata a quella delle loro sorelle maggiori, rivolte ai ciclisti più giovani. Costruiti secondo gli elevati standard Yamaha e dotati della nuova grafica Icon Blue 2025, questi modelli di cilindrata più piccola saranno disponibili da agosto.