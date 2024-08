PSVR2 non è morta, nDreams annuncia 3 giochi, tra cui Vendetta Forever

Gli specialisti di VR nDreams hanno mostrato tre nuovi trailer all’inaugurale VR Gaming Expo, con protagonista il frenetico sparatutto VENDETTA FOREVER. Un’implacabile lettera d’amore al cinema d’azione con meccaniche di attraversamento LO-KILL-MOTION su misura, una demo gratuita di cinque livelli ora disponibile su Meta Quest Store

nDreams ha anche annunciato l’accesso anticipato al caotico sparatutto multiplayer FRENZIES con un nuovo trailer, rivelando che il pluripremiato gioco Fracked arriverà sulle piattaforme Meta Quest per la prima volta questo mese.

Vendetta per sempre

Un tributo assoluto al classico cinema d’azione, VENDETTA FOREVER combina un gameplay frenetico di sparatutto tattico con un’azione acrobatica senza sforzo. Prende tutto ciò che amiamo dei giochi VR di fascia alta, elimina le cose noiose e consente ai giocatori di mettersi al lavoro per un gameplay sparatutto puro al 100%.

VENDETTA FOREVER è alimentato dal nuovissimo sistema LO-KILL-MOTION. I giocatori sparano per uccidere e uccidono per muoversi: eliminando i nemici, quindi afferrando acrobaticamente le loro armi mentre si avanza. Muoversi nelle arene labirintiche diventa una danza strategica di pistole e armi improvvisate, in cui ogni pugno avvicina i giocatori al traguardo.

Ci sono oggetti che puoi collezionare, mod rivoluzionarie che puoi provare e classifiche online che puoi dominare. Dalle sparatorie nei saloon ai dirottamenti aerei high-tech, ogni momento trascorso nei 60 livelli unici di VENDETTA FOREVER è un’opportunità per vivere la tua fantasia da film d’azione, il tutto accompagnato da una colonna sonora ritmata e sintetica.

VENDETTA FOREVER uscirà per Meta Quest 2, 3, Pro e PlayStation VR2 nell’ottobre 2024, con una demo gratuita di cinque livelli ora disponibile sul Meta Quest Store. Il gioco può ora essere inserito nella lista dei desideri e preordinato sia su Meta Quest che su PlayStation Store. I giocatori che preordineranno Quest riceveranno un livello bonus esclusivo, mentre gli abbonati a PlayStation Plus riceveranno uno sconto del 10% sulla versione PS VR2.

Frenesia

nDreams ha rivelato che il suo sparatutto multiplayer NEON FRENZIES sarà disponibile in accesso anticipato gratuito su Meta Quest a ottobre, dopo una fase di test alpha chiusa.

Sviluppato da Near Light: nDreams Studio, FRENZIES si basa sul pluripremiato gameplay di Fracked e Synapse e porta il caos nel multiplayer con una varietà di tipi di round caotici. Il nuovo trailer di FRENZIES offre un primo sguardo a una selezione di queste specie a rotazione, tra cui Glitter Pig, Red Light Green Light e Medic!

L’accesso anticipato a FRENZIES in Meta Quest inizierà nell’ottobre 2024, dopo la conclusione della closed alpha, che è ancora in corso.

Rotto

Questo mese è la fine del mondo del fracking, poiché Frakked arriva su Meta Quest per la prima volta. Debuttando nel 2021 su PlayStation VR, il pluripremiato sparatutto in realtà virtuale Fracked di nDreams vede i giocatori bloccati su una struttura montuosa isolata, schivare proiettili in implacabili scontri a fuoco e difendere il pianeta in uno scontro finale contro una legione di… nemici multidimensionali.

Questo gioco deluxe è servito come base per altri titoli nDreams come Synapse e FRENZIES, e ora sarà giocabile per la prima volta dalla community di Meta Quest.

Fracted verrà lanciato su Meta Quest 2, 3 e Pro il 29 agosto 2024.

