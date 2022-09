Stampa di documenti elettronici in modo da poterli scansionare nuovamente: Onim in Absurdity

Benvenuto in armeggiare. Dopo la prenotazione, i disoccupati possono presentare i propri documenti al proprio sindacato in formato elettronico. Tuttavia, il sindacato è quindi obbligato a stampare questi documenti da inviare a Onem… che li riesaminerà.

Prendi il caso di questo musicista. Il suo nome è Michael. Lavori in appalto. “Ho creato cinquantuno date. Nel mio file ho contratti, estratti conto e C4 (cinque pagine ciascuno). Ciò significa centocinquantatre PDF che ho dovuto scaricare, rinominare e poi firmare elettronicamente. Ovvero più o meno due ore di lavoro amministrativo a settimana”.

Stampa PDF in modo da poterli scansionare

Questi documenti elettronici, Pierre invia via e-mail al servizio di disoccupazione dell’FGTB Liegi, a David Baar. “Riceviamo copie PDF dei documenti dei disoccupati, e quindi in formato elettronico, e siamo obbligati a stamparli per metterli in una ricevuta che dobbiamo anche stampare e spedire a Onem.

E a Onem, cosa faranno? Scansioneranno tutti questi documenti cartacei per entrare nel loro sistema informatico! “

Quest’anno il servizio di disoccupazione della FGTB Liegi ha elaborato e inviato a Onem 18.000 file. Un buon 20% era elettronico. In cinque pagine, il file fa 18.000 per la stampa e quindi la nuova scansione.

Abbiamo provato a contattare Onem per una spiegazione, ma senza successo. Ci siamo sempre imbattuti nella loro musica in sospeso. Forse erano tutti occupati a scansionare documenti…