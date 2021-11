“Vogliamo dimostrare che stiamo iniziando un nuovo capitolo”

La rivelazione era prevista per giovedì 18 novembre, ma indiscrezioni su siti specializzati accelereranno il collegamento: Brussels Airlines avrà un nuovo logo. “Vogliamo dimostrare che stiamo iniziando un nuovo capitolodice il portavoce dell’azienda Kim Daenen.Ci sono stati molti cambiamenti negli ultimi anni e ora vogliamo guardare completamente al futuro”. Ricordiamo che l’azienda ha recentemente subito un’importante ristrutturazione, che ha ridotto il numero dei suoi dipendenti di quasi un quarto.

Nuovo slogan “per sottolineare le radici belghe”

In un’e-mail interna, incluso gratuito Ha una copia, la direzione spiega che l’azienda è “Pronti a voltare pagina” In quegli anni difficili. “Vogliamo annunciare chiaramente questo inizio della nuova Brussels Airlines. Lo stiamo facendo per i nostri clienti, per i quali non siamo stati in grado di offrire la consueta rete e servizi a causa della pandemia. Ma questo cambiamento è stato fatto anche per te (Nota del redattore, dipendenti dell’azienda) che hanno dato un contributo significativo alla trasformazione di Brussels Airlines in una compagnia sana e sostenibile che offre prospettive future”, L’e-mail continua.

Concretamente, l’attuale logo si trasformerà in un quadrato di nove palline rosse di diverse dimensioni. Verrà aggiornato anche il nome di Brussels Airlines, in modo che la linea “Brussels” sia più grande della linea “Airlines”, “Per confermare l’ancoraggio belga”. D’altra parte, esci dalla proprietà “b” di Brussels Airlines. La flotta di Belgium Airways sarà inoltre dotata di una nuova tavolozza di colori.

© Brussels Airlines

L’aspetto attuale di Brussels Airlines risale al 2006

Lo stile visivo di Brussels Airlines e dei suoi aerei esiste da quindici anni. È stato progettato dopo la fusione dell’ex SN Brussels Airlines e Virgin Express per formare l’attuale Brussels Airlines. Originariamente erano previste 13 sfere, ma per non offendere le persone superstiziose, è stata aggiunta una palla.

Il primo aereo dipinto con i nuovi colori di Brussels Airlines sarà un Airbus A319 della compagnia belga che è in fase di ristrutturazione nelle East Midlands, in Inghilterra. Sarà presentato ufficialmente il 18 novembre in un hangar dell’aeroporto di Bruxelles.