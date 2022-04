une première dans vos magasins préférés, arriva la “Super list”.

Dans quelle mesure les supermarchés nous permettent-ils de manger de manière durevole ? C’est une question que de nombreux consommateurs et à laquelle il est, aujourd’hui, impossibili de répondre obiettiviment. Mais ce sera bientôt possibile. En effet, une nouvelle étude comparative réalisée par la Fondation Questionmark avec le soutien de Rikolto et de Test Achats, et in collaborazione avec BOS+, IEW, Ecoconso, FoodWIN et Bond Peter Leefmilieu, va tenter de ré question.re à cette







Concrètement, les différentes organizzazioni s’intéresseront de près à Colruyt, Delhaize, Carrefour, Aldi et Lidl. et esaminato dans quelle mesure ces enseignes s’efforcent de réduire la vente de protéines animales, d’opter pour des produits issus d’une agriculture rispettando la natura et de lutter contre la déforestation et le gaspillage alimentare. Les résultats seront comunicati au mois de novembre.

Une « Super Liste » sera ensuite déterminée : « Elle va permettre de donner un aperçu de la mesure dans laquelle les supermarchés jouent déjà leur rôle aujourd’hui. Par ailleurs, l’étude fournira égallement des recommandations concrètes que les supermarchés et les responsables politiques pourront utiliser pour s’amélioreer », un expliqué Julie Frère, porte-parole de Test Achats.