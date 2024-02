Una villa di lusso legata a Gazprom è stata sequestrata in Costa Azzurra

“Villa del Mare”, oggi conosciuta come “Villa Irina Maria”, si trova nella regione di Roquebrune-Cap-Martin, molto vicino al Principato di Monaco, e il suo valore è stimato in circa 120 milioni di euro. Imago/Peter Seyferth

La Procura di Parigi ha dichiarato lunedì che la magistratura francese ha confiscato una villa del valore di 120 milioni di euro nella regione della Costa Azzurra, di cui il gigante russo del gas Gazprom sarebbe il “effettivo beneficiario”. Quest’ultimo ha aperto un’indagine per reati di riciclaggio aggravati per fatti commessi a partire dall’11 dicembre 2009 a Parigi, Cipro, Russia e Roquebrune-Cap-Martin (nelle Alpi Marittime), in relazione alla “Villa del Mare”, divenuta “ Villa Irina Maria” situata nei pressi del Principato di Monaco.

Fondata nel 2009, Maritime Villa Holding ha acquisito la villa – di proprietà anche dell’ex presidente zairese Mobutu Sese Seko – nel 2010 per 70 milioni di euro. Beneficiario di questa acquisizione, attraverso due società, è stato il miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan, secondo la Procura, la quale aggiunge che “elementi indicano che successivi piani di acquisizione della villa furono realizzati a nome di diverse società, i cui proprietari indiretti raggiungerà una grossa somma.” . Per rendere Gazprom il beneficiario.

Il 12 febbraio, su richiesta della Procura, furono sequestrati la villa e le quote della società proprietaria della villa, la “SNC Maritime Villa Holding”.

Tenute vinicole e chalet

La Procura di Parigi ha aperto ulteriori indagini sulle condizioni dell'acquisizione e del finanziamento delle proprietà che potrebbero appartenere a imprenditori russi. I tribunali hanno così confiscato le proprietà di Alexandre Pompiński: quote societarie e debiti relativi a due aziende vinicole in Francia, oltre a terreni edificabili e varie proprietà, tra cui uno chalet in Alta Savoia, per un importo totale stimato in 35 milioni di euro. .

In un'altra indagine, nel settembre 2023 è stato sequestrato anche uno chalet di lusso a Courchevel, nelle Alpi, del valore di 24 milioni di euro. In ognuno di questi casi le indagini sono ancora in corso.

( Agenzia di stampa francese )