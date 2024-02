Una linea di tram molto breve ed effimera

L'ex linea tranviaria n. 75 dello Stib è degna del Guinness dei primati per più di un motivo: è stata costruita il 12 dicembre 1967 come parte della terza fase della grande ristrutturazione della rete dei trasporti pubblici a Bruxelles. , questa riga fu effettivamente cancellata il 3 gennaio 1968. , dopo tre settimane. Inoltre, solo un piccolo tratto di linea ferroviaria, lungo appena 2.200 metri, serviva il percorso tra la rotatoria Meir ad Anderlecht e la rue du Livre a Nerbydy, un prolungamento della rete risalente al 5 gennaio 1948 quando alcuni dei 1000 i servizi tranviari sono stati chiusi: 56 corse. Si estende dall'Anderlecht Park a Nerbed.

In questi 23 giorni storici il Treno 75 è stato utilizzato anche da piccolissimi tram lunghi 10 metri e pesanti solo 13 tonnellate: quelli della serie “9000”, il primo modello di tram che permetteva il servizio con un unico agente. Biglietti di trasporto senza l'assistenza di un collezionista. In vigore sulle linee degli autobus dal 1956, questa modalità di esercizio individuale è stata estesa ai tram dal dicembre 1961, inizialmente la domenica e la sera sulle linee meno affollate. Non fu diffuso fino al maggio 1978.

In queste piccole motrici dall'aspetto relativamente moderno, il telaio, le apparecchiature elettromeccaniche e gran parte degli allestimenti interni provengono dalla trasformazione nelle officine STIB di vecchi tram “4000” costruiti tra il 1929 e il 1933, che furono ammodernati nel 1933. Anni '60 con carrozzeria aerodinamica nuova. Questa serie di 1.019.000 minitram fu messa fuori servizio il 29 settembre 1980.

Transitività generalizzata

La grande novità dell'epoca, sulla rete Stib di Bruxelles, era il trasporto pubblico gratuito, una nuova politica dei prezzi volta a facilitare le comunicazioni e migliorare la mobilità in tutti i comuni di Bruxelles. A quel tempo, un biglietto in coincidenza era più costoso di un biglietto “diretto”.

Iniziò così il 31 ottobre 1967 un ampio movimento di riorganizzazione della rete dei trasporti pubblici di Bruxelles, suddiviso in 6 tappe fino al 16 aprile 1968, interessando due terzi delle linee. Molti nuclei condivisi sono stati rimossi, così come molte sezioni e intere linee. Allo stesso tempo, è stato necessario rivedere la tariffazione della rete perché non consentiva collegamenti gratuiti: la Stib ha creato da un lato punti di scambio locali gratuiti e dall'altro 3 nuove linee tranviarie sull'asse Petite. Chiamare Ceinture (Midi-Louise-Madou-Rogier) ai numeri 101, 102 e 103, con i mezzi pubblici, ovvero con accesso senza alcun costo aggiuntivo dalle linee adiacenti alle stazioni di transito designate.

Poiché il tram 56 era ormai ridotto al percorso tra Place de la Paix e Gare du Midi, il tram 75 fu costruito per fornire il transito a Neerpede per la nuova linea 103 del tram che era stata messa in servizio tra Yser e Ceria dal 12 dicembre 1967.

Dopo 3 settimane di buon e fedele servizio, le piccole motrici del 75 furono finalmente sostituite il 4 gennaio 1968 da una nuova linea di autobus, la 103, che effettuava la stessa tratta fino a Nerbedi. Questo autobus 103 durò più a lungo fino al 5 gennaio 1971.

Stib voleva risparmiare sui costi di manutenzione e sui costi di estensione del tracciato in questa sezione annessa al confine con l'Anderlecht, sostituendo il 75 di breve durata con l'autobus 103. Tuttavia, a Nerbydi non erano ancora disponibili strutture stradali per ospitare la stazione degli autobus già alle 12 Dicembre 1967, il che spiega perché la storia operativa di questo tram è di soli 23 giorni.