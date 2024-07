Un triplo passaggio per Flipsen, che è a 32 punti dallo sfortunato Jeremiah in maglia verde: “Mi do il 5% di possibilità di vincerlo”

Tre vittorie e una rimonta verde? Grazie alla sua tripletta sulle strade del Tour de France 2024, Jasper Philipsen – in sella a Rob Geiss e poi Mathieu van der Poel nella tortuosa finale di Nimes – ha eguagliato Benjamin Jermay per numero di vittorie di tappa. Ma si è anche e soprattutto avvicinato all’eritreo, caduto dopo una caduta nell’ultimo chilometro, nella classifica a punti.

Da adesso in poi, 32 unità separano la maglia verde del Tour 2023 dal suo potenziale successore, mentre martedì mattina erano più del doppio (86). Se Jermain, che ha un grave infortunio al fianco destro, potrà partire mercoledì, la battaglia per la maglia di miglior velocista si giocherà nelle ultime cinque tappe, a volte collinari, a volte montuose, del Tour de France. Questa è una delle conseguenze indirette dell’accesso eccezionale a Nizza, e non agli Champs-Élysées di Parigi.

Jasper, congratulazioni. Dopo un inizio complicato del Tour de France, con cadute e cadute, ho nuovamente distrutto i punti.

“Sono molto contento di questo. Diciamo che abbiamo rimesso un po’ le cose in prospettiva. È molto bello finire il Tour de France con tre vittorie. (Nota del redattore: contro quattro nel 2023) Dovremmo esserne orgogliosi. Il nostro inizio di questa manifestazione è stato caratterizzato dalla sfortuna e forse perché non ero al meglio. Abbiamo analizzato un po’ tutto con la squadra, forse mi è mancata qualche percentuale per poter migliorare. così. Dobbiamo trarre beneficio da questo risultato e dalla prestazione collettiva”.

Con Biniyam Girmay a terra ci si avvicina alla classifica maglia verde.

“Sì, tutto è possibile… ma sarà molto difficile. Spero che stia bene dopo la caduta perché non merita di perdere così la maglia verde”.

Che percentuale ti dai per superare Jermay?”

“Direi il 5%”.

non più ?

“Un divario di 32 punti può sembrare un piccolo divario ma in realtà è abbastanza grande dato che non ci sono più tappe di gara. È quasi impossibile ma è bello avere in mente un altro obiettivo oltre a cercare di arrivare a Nizza rimanendo nel gruppo. È un modo per trovare motivazione continuando a premere.”

peccato In montagna Jermay scala meglio di me.

Che differenza fa indossare la maglia verde in montagna?

“È completamente diverso perché non puoi puntare tutto sul serbatoio come in uno sprint fino al traguardo, una volta finita la gara devi comunque salire molto bene, mentre io no. Ho faticato molto nella mia carriera dall’inizio del Tour e ora va un po’ meglio, ma vedo che devo fare un grande sforzo per rientrare nei tempi previsti con Grupetto, le cose stanno andando molto velocemente e dovevo farlo. raggiungere alcuni dei miei migliori valori di passaggio per sopravvivere negli ultimi giorni.. Mentre ero nelle ruote, non è stato grandioso.

La tua vittoria questo martedì è la seconda dopo una giornata di riposo. Questo significa qualcosa riguardo alla tua buona guarigione?

“Il rimbalzo può avere un ruolo in questo tipo di tappa molto piatta, ma penso che sia un colpo di fortuna. Le vittorie che abbiamo ottenuto derivano principalmente da un buon lavoro di squadra. Siamo stati in grado di fare grandi progressi.”