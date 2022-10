Un loft con accenti italiani in un’ex fabbrica della Coca-Cola

Impianto di imbottigliamento est un Appartamento Ristrutturato nel 2021 a New Haven, Connecticut, un ex impianto di imbottigliamento per Coca-Cola.Atelier Zoe Thompson Rendilo un loft con accenti italiani. Infatti non è lontano dal quartiere Little Italy della città, ei progettisti hanno voluto fare una sorta di intervento sulla sua collocazione geografica, spargendo piccoli messaggi in italiano qua e là per tutto il pavimento.

L’edificio in cui si trova è stato costruito nel 1890, e durante la ristrutturazione gli architetti hanno conservato e restaurato gli splendidi elementi industriali che hanno segnato il suo tempo. I tetti e le pareti in lamiera sono stati rinnovati, la struttura in legno è stata a vista, i vecchi pavimenti sono stati rinnovati e il tutto è arredato in uno stile leggero e contemporaneo. Gli spazi luminosi sono decorati con una tavolozza di colori verde salvia e terracotta e materiali come rattan, sughero e simili. Terrazzo Molto attuale. Foto: Samara Weiss

Un loft dal gusto italiano in un’ex fabbrica della Coca-Cola

Questo loft con accenti italiani è disponibile per l’affitto per esplorare New Haven e il Connecticut Facendo clic su questo collegamento

