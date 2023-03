Un grande asteroide passerà vicino alla Terra sabato

Secondo le stime, l’asteroide 2023 DZ2 ha un diametro compreso tra 40 e 70 metri, sufficiente a cancellare una grande città se colpisce il nostro pianeta.

Sabato alle 20:49 ora belga, passerà “molto vicino” alla Terra, meno di un terzo della distanza che ci separa dalla Luna. Richard Moesel, capo dell’Ufficio per la difesa planetaria dell’Agenzia spaziale europea, ha dichiarato all’AFP che non c’è motivo di preoccuparsi.

L’asteroide è stato avvistato per la prima volta il 27 febbraio da un osservatorio a La Palma, una delle isole Canarie della Spagna. Attraverserà circa 175.000 km della Terra ad una velocità di 28.000 km all’ora.

Piccoli asteroidi passano sopra le nostre teste ogni giorno, ma il passaggio di un oggetto così grande così vicino alla Terra avviene solo ogni dieci anni, secondo il signor Moisel.

Pertanto, l’International Asteroid Warning Network ha deciso di sfruttare questa convergenza e 2023 DZ2 sarà analizzato utilizzando una serie di strumenti come spettrometri e radar.

L’obiettivo è scoprire tutto ciò che c’è da sapere sull’asteroide in una sola settimana, afferma lo scienziato. Ha aggiunto che questo servirà come esercizio su come la rete “reagirà a una tale minaccia” in futuro.

Secondo i calcoli degli astronomi, l’asteroide passerà di nuovo sulla Terra nel 2026, ma a una distanza maggiore e non rappresenterà un rischio di collisione almeno per i prossimi 100 anni.

Gli astronomi hanno scoperto un asteroide di dimensioni simili, 2023 DW, e valutato, all’inizio di marzo, una possibilità su 432 di una collisione con la Terra nel 2046. Ma questa possibilità è diminuita, dopo calcoli più accurati e tutto ciò che è pericoloso è ora escluso .

Se un tale oggetto si facesse strada verso di noi, la Terra non sarebbe così indifesa. L’anno scorso, la navicella spaziale DART della NASA si è schiantata deliberatamente contro l’asteroide Dimorphos, a circa 11 milioni di chilometri dalla Terra, ed è riuscita a deviarne la traiettoria.