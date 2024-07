Ultime voci e annunci ufficiali: segui la finestra di trasferimento in diretta! 19/07: Miller – Miller – Praet – Bakayoko – Laives – Puertas – Hofkins – Palicuecha

Foto: © Notizie fotografiche

Tutte le voci di mercato, tutte le dichiarazioni ufficiali raccolte in un unico articolo. Ti raccontiamo tutto sulla finestra di mercato della Jupiler Pro League, della Challenger Pro League e dei Red Devils… IN DIRETTA! Miller – Miller – Praet – Bakayoko – Laives – Puertas – Hofkins – Palicuecha L’Anderlecht ha finalmente effettuato il primo trasferimento: si conoscono i dettagli della trattativa E ‘fatto. L’Anderlecht sceglierà quest’estate il suo primo giocatore del Milan, Jan Carlo Simic. I dettagli dell’accordo sono noti. (Per saperne di più) Dopo essere stato escluso dal draft del Francs Borains, l’ex portiere del Mons e dell’Union è tornato nell’ACFF D1 Adrien Saussez non viene trattenuto da Francs Borains. Il 32enne portiere torna all’Olympique Charleroi, in D1 ACFF. (Per saperne di più) Candidati lontani come Grecia e Arabia Saudita per la presidenza di Dennis Praet: l’Anderlecht deve farsi strada Dennis Praet non ha ancora deciso con quale squadra giocherà la prossima stagione. Il centrocampista sta suscitando molto interesse, anche da parte dell’Anderlecht. (Per saperne di più)













È ufficiale: Thomas Meunier torna in Ligue 1 dopo la scadenza del suo contratto con il Trabzonspor L’informazione è ufficiale. Thomas Meunier, giocatore del Lille. Il terzino destro torna nel campionato francese dopo la sua esperienza al Paris Saint-Germain tra il 2016 e il 2020. (Per saperne di più) UFFICIALE: Alla ricerca di rinforzi difensivi, un club della Major League recluta un nazionale giapponese Espansione della colonia giapponese di Saint-Trond. I Trudonnaires hanno appena dato il benvenuto a Shogo Taniguchi. (Per saperne di più) READ A Mamburgh quasi tutti sono ossessionati da Falcao: "Il più giovane di me gli ha mostrato grande rispetto" È ufficiale: William Balikwesha ha firmato per il Leuven dopo aver rescisso il contratto con lo Standard William Balikwesha è un giocatore di Lovanio. La norma recupera un risarcimento di 700.000 euro. (Per saperne di più) L’ultimo ostacolo è stato superato: il semaforo è diventato verde per il trasferimento di Thomas Meunier Thomas Meunier firmerà con il Lille. La FIFA ha confermato che l’attivazione della sua clausola di partenza lo ha reso un giocatore libero. (Per saperne di più) Beerschot vuole promuoversi per la D1A: Rats è in trattativa con un giocatore del Club Bruges Manca solo una settimana prima che Beerschot ritorni nella massima serie. Dirk Kuyt sta ancora aspettando diversi rinforzi. (Per saperne di più)











Le cose stanno accelerando per Thomas Delaney: il danese ha rescisso il contratto con il Siviglia per agevolare il suo trasferimento Thomas Delaney tornerà all'FC Copenhagen. Ora è un agente libero. (Per saperne di più) La situazione è tesa in RWDM: gesto forte di Ilay Camara per costringerlo al passaggio in Standard Lo Standard insiste per Ilay Camara. Ma RWDM non vuole lasciarlo andare. (Per saperne di più) Il Giocatore della Stagione è sul punto di partire: un nuovo grande premio è all'orizzonte per l'Associazione Saint-Gilloise Cameron Puertas ha avuto una stagione molto importante con l'Union Saint-Gilloise. Il centrocampista dovrebbe cogliere l'occasione per offrirsi un passaggio in uno dei maggiori campionati europei. (Per saperne di più) La società del Bayern continua a colpire duro: offerta da 90 milioni di euro per un giocatore accusato di "tradimento" dal Paris Saint-Germain Xavi Simons "tradirà" il Paris Saint-Germain e si unirà al Bayern Monaco? I bavaresi hanno messo sul tavolo un'offerta enorme, mentre il nazionale olandese sembra aver vinto il progetto. (Per saperne di più) Karl Hofkens vuole portare un giocatore del Club Brugge al NAC Breda I campioni in carica, il Club Brugge, avranno ancora una volta una stagione impegnativa che richiederà una squadra di altissimo livello. Tuttavia, alcuni giocatori possono ancora trovare una via d'uscita. (Per saperne di più)











UFFICIALE: Confermato il cambio di aria per Thomas Delaney, che è già sul punto di trovare un nuovo club Il Siviglia ha rescisso il contratto di Thomas Delaney. Il centrocampista difensivo danese dovrebbe tornare nel suo paese d'origine, l'FC Copenhagen. (Per saperne di più) Il contratto è sul tavolo: Konstantinos Laives può trovare un club… in Belgio! Libero dopo aver lasciato lo Standard alla fine della scorsa stagione, Konstantinos Laives potrebbe trovare un club… nella Jupiler Pro League. Il cipriota tornerà dalla famiglia più tardi del previsto. (Per saperne di più) Una grande forza inglese voleva interrompere completamente il trasferimento di Amadou Onana! Amadou Onana è stato a lungo legato al trasferimento dall'Everton. Ciò divenne più evidente, poiché una grande squadra inglese voleva svolgere un ruolo di guastafeste nel processo. (Per saperne di più) Il giovane diavolo rosso mette fine all'Arabia Saudita: il suo futuro si delinea sempre più chiaramente Dopo la partenza del PSV Eindhoven, Johan Bakayoko può finalmente disputare un'altra stagione in Eredivisie. Una cosa è certa: il giovane Diavolo Rosso non raggiungerà la sua amica Arabia Saudita. (Per saperne di più) Lo Standard vuole ingaggiare un difensore della Lega Pro e ha già un accordo personale con il giocatore! Lo Standard continua la finestra di trasferimento con un budget limitato. Alla ricerca di un ulteriore difensore centrale, i Roches si sono rivolti ad un giocatore del nostro Campionato: David Bates. (Per saperne di più)













