Ultime voci e annunci ufficiali: segui la finestra di trasferimento in diretta! 18/07: Lukaku – Praet – Seket – Mubawab – Binyangba – Franks – David – Wright-Phillips

Matías Fernandez Pardo ha guadagnato slancio con La Jeantoise la scorsa stagione. Ciò non è sfuggito agli scout europei. (Per saperne di più)

Hugo Cecchet suscita l’interesse del Club Brugge. Rimane con Circle per un’intera stagione. (Per saperne di più)

Tutte le voci di mercato, tutte le dichiarazioni ufficiali raccolte in un unico articolo. Ti raccontiamo tutto sulla finestra di mercato della Jupiler Pro League, della Challenger Pro League e dei Red Devils… IN DIRETTA! Lukaku-Bright-Seket-Mubawab-Binyangba-Frankx-David-Wright-Phillips

“Un sogno diventato realtà”: Kasper Schmeichel lascia l’Anderlecht per un club prestigioso

Kasper Schmeichel ha firmato per il Celtic. Il suo contratto con l’Anderlecht non è stato prorogato. (Per saperne di più)

Ufficialmente: George Mikautadze fa un’offerta clamorosa per passare alla Lega 1 francese

George Mikautadze ha firmato per il Lione. Per il georgiano Les Gones ha pagato oltre 18 milioni. (Per saperne di più)

Visite mediche in vista, accordo quasi 60 milioni: al via il trasferimento di Amadou Onana!

Amadou Onana firmerà per l’Aston Villa. La visita medica dovrà essere effettuata domenica. (Per saperne di più)

L’Anderlecht saluta uno dei dirigenti della scorsa stagione e la speranza resta per Augustinsson

Thomas Delaney non tornerà all’Anderlecht. Le sue aspettative salariali sono molto alte. (Per saperne di più)

Firmato: è arrivato allo Standard lo scorso gennaio e si è trasferito in Portogallo

Jonathan Panzo è tornato al Nottingham Forest in questa stagione. È nuovamente in prestito dal club inglese. (Per saperne di più)

Ufficialmente: il figlio e il nipote di due personaggi famosi in Inghilterra, metteranno piede sui campi della lega professionistica la prossima stagione

D’Margio Wright-Phillips si impegna nuovamente con Beerschot. L’attaccante inglese ha contribuito all’ascesa dei Rats in D1A. (Per saperne di più)

Ciò non solo renderà felice l’Anderlecht, ma sta diventando sempre più chiaro per il futuro del club di Dennis Praet

Dennis Praet si avvicina al Lecce. Può così tornare nel campionato italiano. (Per saperne di più)

Sorpresa: Romelu Lukaku è stato sostituito alla Roma da… un ex calciatore della Lega professionistica?

Romelu Lukaku probabilmente non giocherà con la Roma la prossima stagione. Il club sta cercando un’alternativa. (Per saperne di più)

Brutte notizie a La Jeantoise: due pilastri si preparano a lasciare il club!

Mercoledì il Lagantoise ha giocato un’amichevole contro il LOSC. I Buffaloes hanno perso 0-1 contro il club francese. Si sta formando la squadra per la prossima stagione. (Per saperne di più)

La situazione è complicata per questo Red Devil: il suo club ne impedisce il trasferimento!

Potrebbe esserci un cambiamento di scenario per Aster Vranckx quest’estate. Il Diavolo Rosso è stato citato nella squadra della Fiorentina. (Per saperne di più)

Ufficialmente: Cenk si separa da Fayd, che in precedenza aveva annunciato la sua partenza… su Instagram

La sua partenza era imminente e ora è stato confermato. Victory Benyangba lascia il Genk e viene ceduto in prestito al Servette in Svizzera. (Per saperne di più)

Ufficialmente: il Club Brugge è seguito da un grande talento belga che approda al campionato olandese

Il giovane belga Maddy Monamay (18 anni) ha firmato per il PSV Eindhoven. Il Club Brugge ha seguito l’esempio. (Per saperne di più)

Ufficialmente: RWDM continua il processo di pulizia e risolve l’errore

L’RWDM ha avuto una stagione 2023-2024 molto complicata, segnata dalla retrocessione. Ora è il momento della ricostruzione. (Per saperne di più)

