Ultime voci e annunci ufficiali: segui la finestra di trasferimento in diretta! 08/07: Lukaku – Vertonghen – Boyata – Amoura – Bakayoko – Labussin – Morata – Mokau

Il Club Brugge attualmente ha in rosa diversi giocatori che stanno usufruendo del buono d’uscita. Questo è il caso di Dedrick Boyata. (Per saperne di più)

Tutte le voci di mercato, tutte le dichiarazioni ufficiali raccolte in un unico articolo. Ti raccontiamo tutto sulla finestra di mercato della Jupiler Pro League, della Challenger Pro League e dei Red Devils… IN DIRETTA! Lukaku – Vertonghen – Boyata – Amoura – Bakayoko – Labussin – Morata – Mokau

Norman Bassett ha fatto una forte impressione nella sua prima stagione nel campionato professionistico. Tornerà in Belgio la prossima stagione? (Per saperne di più)

Ufficialmente: Mohamed Amoura lascia l’Unione Saint-Gilois e gli unionisti vincono il primo premio

Mohamed Ammoura ha firmato per il Wolfsburg. L’algerino Park Duden se ne va quindi dopo una stagione. (Per saperne di più)

Romelu Lukaku sta gareggiando con un altro marcatore europeo “flailante” per unirsi a un top club europeo

Tutti aspettavano l’esito del caso Joshua Zirkzee, che passerà al Manchester United dopo gli Europei. Le sedie musicali possono finalmente essere sistemate in Italia. (Per saperne di più)

All’Anderlecht manca il pool di giovani talenti olandesi, preferendo un club che si qualifica per la Champions League

La settimana scorsa circolavano molte voci sull’interesse dell’Anderlecht per Gabriel Mishui, il grande talento dell’Ajax. Tuttavia, il 19enne trequartista ha (entro una settimana) preso la sua decisione e non verrà in Belgio. (Per saperne di più)

Giornata intensa allo Standard: Rouches ufficializza la partenza dell’attaccante

Noah Ohio lascia lo Standard per sempre. Ha firmato per tre anni all’FC Utrecht. (Per saperne di più)

È quasi finita: Moussa Djenepo lascerà lo Standard… ma non per il Konyaspor! Scopri i dettagli del processo

Nonostante l’accordo esistente tra Standard e Konyaspor, Musa Djenepo non ha voluto partecipare al campionato turco. L’esterno maliano dovrebbe finalmente vestire i colori del Maccabi Tel Aviv la prossima stagione. (Per saperne di più)