“Troppe feste, troppo alcol”: dice Patrick Lefebvre a Julien Alaphilippe

Lefévère attacca Alaphilippe Stagione 12 Episodio 9. Il boss di Soudal-Quick Step respinge il suo corridore stellare Nelle colonne di Homo, quotidiano fiammingo, è al centro di un'intervista all'ex ciclista belga Jos de Cauwer. Non la metà. “Julian è un bravo ragazzo. Ma dopo aver firmato il suo grande contratto, non lo vediamo più”, spiega Lefebvre. “Troppe feste, troppo alcol… È affascinato da Marion (ndr: Ross, il suo partner). Forse troppo.” […] Julian è un cagnolino pieno di energia, dovresti lasciarlo attraversare il cortile di tanto in tanto. Va anche detto: fin qui e non oltre. C'è ancora un cattivo ragazzo in lui. Adoro i corridori, ma deve essere giusto. Quando invecchi, devi prenderti più cura di te stesso. Devi allenarti più duramente. »

Questo “enorme contratto” rappresenta un aumento di stipendio a 2,3 milioni di euro all’anno che Alaphilippe ha ricevuto nella primavera del 2021, quando era uno dei migliori corridori del mondo. Da allora le stagioni sono diventate più difficili per Alaphilippe, soprattutto a causa della caduta varia e della forma irregolare. Infatti, lo scorso aprile, Lefebvre ha tenuto un discorso simile al RMC: “Divora una grossa fetta del mio budget (Nota del redattore: 20 milioni di euro) E anch'io voglio ancora dei risultati. Ho imparato un'espressione molto bella in francese: Nella vita ognuno deve giustificare il proprio stipendio. »

Quindi, Rebelote all'inizio della stagione. Se è ormai accertato che Julian Alaphilippe non andrà oltre il 2024 in maglia Soudal-Quick-Step, gli ultimi mesi potrebbero essere molto lunghi per il francese. Secondo Lefebvre, la primavera scorsa si è discusso per cercare di mobilitare nuovamente il due volte campione del mondo, che quindi considera non abbastanza professionale. "Gli ho parlato a novembre", continua Louvier. Eravamo con Marion (ndr: Marion Ross, la sua compagna) e il suo manager Dries Smits. Ho detto: non può andare avanti così. Se fai di nuovo qualcosa di sbagliato, ti licenzierò immediatamente. Messaggio ricevuto, credo. »