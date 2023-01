“The time is 3:30” nelle mani di Jarrah.. l’ultimo intervento è stato svelato!

Questo lunedì, 2 gennaio 2023, Cyril è affettuoso ha fatto il suo grande ritorno C 8. allo stesso modo dei suoi storici. Uno di loro ha il vantaggio di intrattenere costantemente gli spettatori! il suo nome ? Beniamino Castaldi. Il suo curriculum è considerato il più impressionante dai media. Dopo aver trascorso alcune ore buone m 6 et al TF1il felice padre di quattro figli fino ad oggi al fianco di Cyril Hannouna.

su un insieme di Non toccare la mia TVIl figlio di Catherine Allegret crea spesso scalpore con i suoi segreti che si concentrano sulla sua vita privata. Cash, parla delle sue innumerevoli preoccupazioni finanziarie e dei suoi matrimoni “falliti”. Ma finora Benjamin Castaldi ha trovato un equilibrio Con Aurore Aleman Che ha avuto una piccola Gabrielle nel 2020. A 52 anni, l’ex marito di Flavie Flament sembra essere in ottima forma. Ogni settimana fa anche molte attività fisiche per mantenere la sua figura atletica. E non è tutto!

“Ecco, ora ho un fodero…”

Benjamin Castaldi è anche un grande fan della chirurgia plastica. Durante le vacanze di Natale, il nipote di Simone Signoret ha subito un nuovo intervento. Complicata dall’aspetto del tuo petto, la stella è tornata Ho ceduto al richiamo del bisturi… Questo argomento è stato discusso mercoledì 4 gennaio 2023 su un gruppo TPMP. “In realtà ti abbassiamo il petto […] »Spiegare la principale parte interessata. “Ora non ho più seni.”“È doloroso?”si chiese Geraldine Maillet. “Fa un po’ male, ma va bene…” Beniamino Castaldi ha risposto. “Sai che appare?” Impressionato, ha aggiunto Cyril Hannouna. “Questo ti dà davvero fastidio?”.

“Di profilo era ancora strano… Sembrava mia madre”ha detto l’ex conduttore di Luft Story. “Sebbene sia un bodybuilder, è rinforzato […]. È stato molto imbarazzante.” “Quanto è durata l’operazione? »Lanciato Abi Lino e Bianca. 3h30 Comunque… ora ho un fodero […] », ha detto Benjamin Castaldi, che è rimasto solo una notte in clinica. “ E mi sento molto meglio.

Notevole

