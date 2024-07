Tempeste solari e aurora boreale… Come l’attività record del sole nel 2024 potrebbe avere conseguenze sulla Terra

Di base

La straordinaria aurora boreale ha illuminato i cieli francesi a maggio e potrebbe ripetersi entro la fine del 2024, a causa delle magiche conseguenze delle tempeste solari emanate dal nostro stesso sole. Ma al di là della scena, queste esplosioni possono colpire anche le nostre reti elettriche e di comunicazione.

Una tempesta geomagnetica di livello 5, il massimo sulla scala utilizzata, è stata osservata l’11 maggio, ha annunciato la National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA) degli Stati Uniti. Un fenomeno raro, frutto di una “forte” tempesta solare che ha cominciato a colpire la Terra due giorni fa. Ciò ha causato un magnifico spettacolo dell’aurora boreale. Ha inoltre sollevato timori di gravi interruzioni delle reti elettriche e di comunicazione.

“Il Sole si sta attualmente avvicinando al suo picco di attività, secondo un ciclo che ritorna ogni 11 anni”, afferma Fabrice Motez, direttore della ricerca presso il Centro nazionale per la ricerca scientifica. È la nostra stella che provoca tempeste geomagnetiche, attraverso espulsioni di massa coronale, cioè materia ad alta energia.

Venti solari intensi

“Le emissioni di particelle sono buoni indicatori dell’attività solare, ad esempio, nel giro di poche ore si sono verificati sette brillamenti coronali di massa, tutti diretti verso la Terra”, continua Fabrice Motiz. Il flusso di particelle proveniva daUna macchia solare con un diametro di circa 17 volte il diametro della TerraViaggia ad una velocità di diverse centinaia di chilometri al secondo.

Il campo magnetico terrestre ci protegge dal vento solare. Il vento solare è costituito da un flusso di particelle cariche che si muovono a velocità folli. basta immaginare! Queste velocità variano tra 1,4 e 2,9 milioni di chilometri orari, a seconda… pic.twitter.com/LoTUOXlErm – Professor Fabrizio Bucella (@FabrizioBucella) 31 gennaio 2024

Si diffondono nello spazio grazie al vento solare e causano disturbi geomagnetici che colpiscono prima i poli prima di scendere in latitudine. Ma ciò potrebbe anche cambiare il funzionamento del GPS, delle reti elettriche, dei veicoli spaziali, della navigazione satellitare e di altre tecnologie.

Gli effetti dell’attività solare sono documentati da molto tempo. Nel marzo 1989, “milioni di persone che vivono in Canada hanno subito un’interruzione di corrente elettrica per diverse ore a causa di una tempesta solare”, ha raccontato Alexis Rouillard, ricercatore presso l’Istituto di ricerca in astrofisica e planetologia di Tolosa. Ma il primo esempio risale al 1859, quando l’astronomo Richard Carrington collegò l’improvvisa comparsa di “due macchie bianche molto luminose” sulla superficie del Sole con la comparsa dell’aurora boreale 17 ore dopo a basse latitudini. , accompagnato da numerosi disturbi nella rete telegrafica.

Attualmente, le conseguenze del vento solare rappresentano un grave rischio per l’attività umana, a causa del crescente utilizzo di tecnologie e satelliti.

Ridurre l’impatto al suolo

Ma l’intensità di queste tempeste non può essere prevista con largo anticipo: “Ciò che ci ha permesso di prevedere il verificarsi dell’aurora boreale due o tre ore prima dell’inizio dell’evento, è stato il rilevamento dell’espulsione di massa coronale da parte di un satellite situato a 1,5 milioni di persone chilometri da noi”, riassume Fabrice Motiz.

Come possiamo ridurre l’impatto delle tempeste solari sulla nostra vita quotidiana? Questo è lo scopo della meteorologia spaziale. Questa moderna disciplina mira a comprendere meglio il vento solare per prevederne gli effetti sulla Terra. Per fare ciò, missioni spaziali, come Parker Score Probe e Solar Orbiter, scansionano continuamente il Sole e forniscono i dati necessari per migliorare le previsioni. I dati raccolti consentono quindi di allertare gli operatori delle reti satellitari, di telecomunicazioni ed elettriche, nonché le compagnie aeree che riorganizzano di conseguenza i loro piani di volo.

Gli operatori elettrici lavorano da diversi anni per proteggere al meglio le proprie reti, in particolare attraverso sistemi simili agli interruttori automatici. Tuttavia, in caso di tempesta geomagnetica, le istruzioni per i residenti sono relativamente semplici: dotarsi di eventuali batterie o generatori, in previsione di un’interruzione di corrente.