Super Mario 64 è stato buggato per oltre 20 anni prima che questa mod facesse finalmente il suo ingresso

Per oltre 20 anni, Super Mario 64 ha avuto un bug visivo che passava inosservato. Per questo motivo, l’esperienza non si adattava del tutto alla visione degli sviluppatori Nintendo dell’epoca. Fortunatamente, grazie a questo modder, il bug è stato risolto!

È difficile trovare un gioco più popolare di Super Mario 64. Nel 1996, la prima avventura di Mario in 3D rivoluzionò i videogiochi portandoli in una nuova era e dimostrando il potenziale del 3D.. Con il set di mosse unico dell’idraulico e la libertà offerta, il titolo ha definito un’intera generazione di giocatori. Tuttavia, nonostante sia considerato un capolavoro, la versione a cui tutti abbiamo giocato era difettosa fin dall’inizio e non corrispondeva esattamente a ciò che gli sviluppatori volevano!

Un errore passato inosservato per 20 anni

Nonostante sia uno dei giochi più famosi di tutti i tempi e uno dei più giocati grazie alla community di Speedrunning, questo dettaglio non viene notato da tutti. È stato necessario che un utente della rete di nome zoinknoise pubblicasse una patch su romhacking.net si accorgesse di un bug nascosto in Super Mario 64. Dopo aver smontato il codice del gioco per analizzarlo, Un netizen si è accorto che la trama del fumo che segue Mario quando viene bruciato non viene visualizzata correttamente.

Nell’esperimento originale, La texture viene visualizzata nel formato sbagliato e risulta in una poltiglia di pixel Cosa che non era richiesta dagli sviluppatori Nintendo. Quindi, grazie alle sue capacità di editing, zoinknoise ha trovato una soluzione per far sì che questi dettagli apparissero come li avevano immaginati i loro creatori.

Ahah, qual è il problema? Grazie al crack del codice di Super Mario 64, si è scoperto che il fumo che Super Mario emette quando tocca il fuoco è fuori uso da 20 anni. A sinistra: come appare nel gioco finale. A destra: dopo aver corretto il codice con una riga. https://t.co/JenizzKeFh pic.twitter.com/Jb2Ryg2lwx — Ryan Bloom (@BlazeHedgehog) 6 aprile 2020

Soluzione rivoluzionaria! veramente ?

Nella descrizione della sua pagina della patch, zoinknoise spiega che la sua patch corregge l’errore di rendering visualizzando correttamente la texture come fumo trasparente come previsto dagli sviluppatori. Questa patch non aggiunge nulla perché le texture sono sempre state presenti nel gioco fin dall’inizio.

Ma come è possibile che nessuno se ne sia accorto per oltre 20 anni? E ancora una volta, l’utente di Internet ha una spiegazione molto semplice. A quel tempo, Il fumo era spesso rappresentato da pixel neri nella maggior parte dei videogiochi di questo periodo, quindi il bug passò inosservato. Ma ora, grazie a questa patch, sarà finalmente possibile giocare a Super Mario 64 come lo avevano previsto gli sviluppatori!