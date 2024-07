Steven Spielberg non ne può più! Nel remake di questo film uscito 28 anni fa è stata tagliata una scena su richiesta del regista

Steven Spielberg ha lasciato un messaggio per il regista del riavvio di questo film. Non avrebbe dovuto lasciare questa scena nel lungometraggio e il risultato ne ha sorpreso più di uno!

Durante la sua intervista Collisore Per far uscire il film “Twisters” nei cinema, È stato rivelato che Steven Spielberg è stato in grado di cambiare l’esito del film. Quest’ultimo, produttore del film originale del 1996 e poi rifatto attraverso la sua società di produzione Amblin, ha lasciato un biglietto per il regista del nuovo lungometraggio, Lee Isaac Chung. I personaggi principali, interpretati da Daisy Edgar-Jones e Glen Powell, avrebbero dovuto baciarsi! Tuttavia, questa scena è stata cancellata.

Una decisione che fa la differenza

La decisione di Spielberg si basava sull’idea che una scena del genere avrebbe potuto rendere il film troppo volgare. Daisy Edgar-Jones ha spiegato che la sua rimozione ha evitato di cadere negli stereotipi e ha mantenuto la storia vera.

Penso che questo impedisca al film di essere davvero troppo cliché. Penso che ci sia qualcosa di veramente interessante nella continuità. Questa non è la fine della loro storia. Sono uniti dalla comune passione per qualcosa. – Daisy Edgar-Jones, “Colider”.

Il regista Lee Isaac Chung ha anche confermato che la scena del bacio non è piaciuta al pubblico di prova, poiché alcuni spettatori hanno trovato il finale poco convincente. Glen Powell ha aggiunto che il film non è incentrato su una storia d’amore, ma piuttosto sulla passione condivisa dei personaggi per la caccia alle tempeste.. L’esclusione del bacio ha permesso di concentrare l’attenzione su questo hobby: “Penso che un bacio non sarebbe l’obiettivo giusto alla fine del film. Il che è un buon segno da parte di Spielberg“, ha detto l’attore.

Questo tipo di disastro ritorna all’apice della sua arte!

Nonostante tutto, questa decisione ha diviso i fan. Alcuni ritengono che la rimozione della scena abbia rafforzato il messaggio centrale del film, mentre altri lamentano l’assenza di questa espressione di affetto tra i personaggi principali: “Un raro fallimento di Spielberg… avrebbero dovuto baciarsi“, “Quando ho visto i tornado e mi sono sentito nervoso per un possibile bacio, nella mia testa ho pensato che fosse troppo banale… ma non lo è. Ero felice, aiuta molto il film Questa sorpresa nei cinema è confermata anche dall’autore dell’intervista per Collider, che spiega:

Una cosa che mi è piaciuta è il fatto che i due personaggi non si baciano nel film. L’ho visto due volte, ed entrambe le volte il pubblico ha detto: “Non posso credere che non si siano baciati!” »

Tuttavia, questa scena di “Twisters” rimane solo un dettaglio del film. In effetti, il film ha avuto un inizio stellare a livello nazionale al botteghino con 80,5 milioni di dollari! Per fare un confronto, “Oppenheimer” ha debuttato a livello nazionale con 82,4 milioni di dollari.. Per un film catastrofico, questo è il più grande weekend di apertura di sempre.