Siamo a pochi passi dal momento “Sputnik”!

Dallo sviluppo di nuovi farmaci alla lotta al riscaldamento globale, l’informatica quantistica alimenta le speranze di grandi progressi. In una via dello shopping a Cambridge, la corsa verso l’annunciata rivoluzione tecnologica è ben avviata.

Per Steve Brierley, fondatore di Riverlane, con sede nella famosa cittadina universitaria dell’Inghilterra centrale, nei prossimi anni la tecnologia avrà un momento “Sputnik”, dal nome del satellite sovietico il cui lancio nel 1957 segnò una pietra miliare nella conquista dello spazio da parte dell’umanità. ” L’informatica quantistica non rappresenterà solo un leggero miglioramento rispetto ai computer precedenti, ma rappresenterà un enorme passo avanti “, conferma all’Agence France-Presse.

La complessità della correzione quantitativa degli errori

La sua azienda produce il primo microprocessore dedicato a questa tecnologia dall’enorme potenza di calcolo, che rileva e corregge gli errori che attualmente ne rallentano lo sviluppo. Produzione di hardware Per soddisfare l’incredibile promessa di questa tecnologia sono necessari enormi cambiamenti in termini di scala e affidabilità, che richiedono sistemi affidabili di correzione degli errori “, spiega John Martinez, ex capo dello sviluppo di questa tecnologia all’interno del laboratorio GoogleGoogle Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale

In segno di interesse per le attività di Riverlane, e più in generale per questa tecnologia paragonata all’intelligenza artificiale (AI) per i suoi potenziali sconvolgimenti, la società ha annunciato martedì 6 agosto di aver raccolto 75 milioni di dollari (quasi 69 milioni di euro) dagli investitori.

« Entro due o tre anni saremo in grado di realizzare sistemi in grado di supportare un milione di operazioni senza errori », rispetto ai soli mille attuali, afferma Earl Campbell, vicepresidente di Riverline. È stabilito che questa soglia è fondamentale da raggiungere Computer quantisticiComputer quantistici Più efficienti delle loro controparti attuali.

Con le sue capacità MotivazioneMotivazione interazioni tra molecole, AtomiAtomi et al molecolemolecoleSi ritiene che questa tecnologia consentirà lo sviluppo di farmaci rivoluzionari o migliorerà radicalmente la produzione di fertilizzanti, un’industria che emette molta anidride carbonica. 2 . Potrebbe aprire la strada a batterie più efficienti e svolgere un ruolo importante nella lotta a questo fenomeno Il riscaldamento globaleIl riscaldamento globale.

Innumerevoli istanze di qubit

La quantità di informazioni che i computer quantistici possono sfruttare aumenta esponenzialmente con le loro dimensioni, a differenza dei dispositivi attuali. L’informatica classica si basa su dati memorizzati sotto forma di bit, che hanno solo due stati possibili (0 o 1). Vengono utilizzati i computer quantistici QubitQubit », un mattoncino base che contiene un numero infinito di possibili stati sovrapposti e incastrati.

Ma questo è un processo che sfrutta le eccezionali proprietà dell’ argomentoargomento A livello atomico o subatomico presentano uno svantaggio: il loro strano comportamento rende necessario l’utilizzo di algoritmi complessi per elaborarli. I qubit sono anche molto sensibili agli errori causati dal rumore e una soluzione a questo problema sarebbe “ importante “, conferma Steve Brierley, circondato da oscilloscopi e circuiti integrati nel laboratorio della sua azienda.

Giganti IT come Google, IBM e Microsoft stanno investendo ingenti somme in questa tecnologia, soprattutto nel tentativo di ridurre gli errori da essa causati, proteggendo i dispositivi o utilizzando algoritmi per rilevare e correggere questi errori.

Imparare dall’intelligenza artificiale

A causa di questa complessità, l’interesse per la tecnologia viene espresso principalmente utilizzando computer mainframe. Quando ne aumentiamo le dimensioni, le possibilità offerte aumentano più velocemente dei difetti da risolvere. In altre parole, queste macchine funzionano meglio in compiti complessi.

« I computer quantistici non verranno certamente utilizzati per inviare e-mail Steve Brierley, invece, sorride. Riusciremo a risolvere problemi altrimenti irrisolvibili “I giudici sono uomini d’affari”, aggiunge. Molto emozionante » I risultati ottenuti. ” La sfida ora è riuscire a crescere ».

“L’informatica quantistica è al centro delle sfide strategiche dei paesi”.

Gli sviluppi attuali, così come la capacità della tecnologia di superare tutti i sistemi di crittografia esistenti e creare nuovi materiali, stanno già attirando l’interesse degli organismi di regolamentazione. “La giuria di Steve Brierley” È molto importante imparare lezioni dall’intelligenza artificiale in modo da non ritrovarsi sorpresi da questa tecnologia e pensare troppo presto alle sue implicazioni ».

« Penso che l’informatica quantistica alla fine verrà regolamentata, perché è una tecnologia molto importanteSe ne accorge. Penso che questa sia una tecnologia alla quale nessun governo vuole passare in secondo piano ».