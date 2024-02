Se la tua pensione aumenta improvvisamente, dovrai pagare questa cifra in tasse?

Philip e Martine sono andati entrambi in pensione e il mese scorso le loro pensioni sono state aumentate. La buona notizia li preoccupa tutti allo stesso modo. Dovranno pagare queste somme in tasse?

Non preoccuparti, in questo caso non è l'importo totale della pensione ad essere aumentato, ma piuttosto la ritenuta alla fonte è inferiore… quindi l'importo netto è più alto.

Più 30 euro per Philippe, più 40 euro per Martine. Si tratta di un aumento che, a prima vista, sembra gradito, ma solleva comunque alcune domande: dovranno pagare questa cifra? Potrebbe essere un calice avvelenato?

FPS Finances aggiunge: “La riduzione della ritenuta alla fonte professionale è dovuta all'indicizzazione delle tabelle/importi fiscali e la ritenuta alla fonte professionale viene gradualmente rivista per riflettere meglio l'imposta finale dovuta.”

Negli ultimi anni i contribuenti hanno pagato di più in ritenute alla fonte che in imposta finale. In breve: la vostra ritenuta alla fonte professionale è diminuita perché era troppo alta. Quindi è logico che non ci siano brutte sorprese per la fine dell’anno!

