Se il nostro sistema solare nasconde un pianeta, è proprio questo

Il “Pianeta 9”, chiamato anche Pianeta X, è un ipotetico pianeta la cui esistenza è suggerita da perturbazioni orbitali. Sono passati decenni da allora Scienziati di astronomiaScienziati di astronomia Cercatelo ai confini del nostro sistema solare. senza risultato.

Dettagli sulla posizione del Pianeta 9

Ma i ricercatori americani di Istituto di tecnologia della California Voi Centro di Astrofisica dell’Università di Harvard può favorire questo sforzo. Recentemente hanno presentato uno studioRivista astronomica Il che suggerisce di rimuovere alcune posizioni che erano state prese in considerazione per il Pianeta 9 attraverso precedenti lavori scientifici. SU Banca datiBanca dati IL Rilascio dati 2 (DR2) per te Telescopio panoramico e sistema di risposta rapida (Pan-Starrs), sono riusciti a rimuovere almeno il 78% di questi siti. È sufficiente ridurre significativamente lo spazio di ricerca.

I ricercatori forniscono anche nuove stime approssimative del semiasse maggiore dell’orbita e della massa del Pianeta 9. Di fila circa 500 Unità astronomicheUnità astronomiche (UA) e circa 6,6 volte la massa della nostra Terra. Abbastanza per dare agli astronomi la possibilità di studiare da vicino, è un tipo di pianeta comune altrove, un pianeta con una massa compresa tra la massa della nostra Terra e quella di Urano.

Alla ricerca del pianeta 9

Quasi tutto ciò che resta adesso lo è Indagine sul patrimonio del luogo e del tempo (LSSTLSST) che verrà lanciato entro un anno o due per trovare finalmente questo misterioso pianeta. Perché lo studio, di fatto, coprirà gran parte dello spazio di ricerca appena definito.