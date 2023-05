Stromae, rotto in mare per la moglie e il figlio che è cresciuto

Il figlio di Stromai è cresciuto bene. Molto discreta sulla loro vita privata e soprattutto sulla loro vita quotidiana con la famiglia, la moglie dell’artista, Coralie Barbier, condivide di tanto in tanto le foto di suo figlio sui social network. Sempre attento a non mostrare troppo per proteggersi, lo stilista belga è andato sul suo account Instagram martedì 23 maggio per condividere un piccolo assaggio della loro fuga dalla città.

L’unico figlio della coppia appare in abiti blu brillante, i piedi nella sabbia e lo sguardo rivolto verso il mare.Indifferente dall’oceano, il bambino di quattro anni lascia volentieri che le onde gli lembino i piedi. Coralie Barbier ha accompagnato la foto con una didascalia che mostra semplicemente un’emoji del cuore in un colore turchese, abbinata all’abito di suo figlio. L’ultima volta che sua madre ha messo in evidenza suo figlio sui social media è stato lo scorso settembre. Aveva pubblicato un’istantanea poetica del quarto compleanno di suo figlio con un nome nascosto.

Stromae fece una pausa

Tuttavia, non c’è traccia di Stromae. Non si sa dunque se l’artista abbia accompagnato al mare la sua giovane famiglia, e di recente il 38enne ha annunciato di dover abbandonare il suo tour. Intraprendendo per alcuni mesi il suo “tour multiplo”, l’artista ha avuto alcune cancellazioni dell’ultimo minuto e alla fine ha messo il kibosh all’inizio di maggio. Riferendosi ancora ai problemi di salute, ha annunciato sul suo account Instagram di dover cancellare una volta per tutte il resto dei concerti in programma: “Circondato dalla mia famiglia, devo prendermi il tempo per riprendere, quando posso, la continuazione del concerti”, aveva scritto sui social.