“Se Angie non vuole sentire nulla, dovremo nazionalizzare.”

Secondo una nota che ho ottenuto la mattinaL’allenatore Bart de Wever intende costruire sul nostro territorio una nuova capacità nucleare di almeno 8 gigawatt. Si tratta di una cifra elevata, mentre l’attuale capacità nucleare non supera i 4 gigawatt, dopo la chiusura delle centrali Doyle 3 e Tihang 2.

L’energia nucleare è la più grande vincitrice delle elezioni?

Un’altra questione sul tavolo dei negoziatori federali è l’ampliamento dei reattori esistenti di proprietà del gruppo francese Engie. Ricordiamo che Vivaldi aveva già prolungato di dieci anni, fino al 2035, la vita operativa di Doel 4 e Tihange 3. Mentre il ministro uscente dell’Energia, Tinne Van der Straeten (Groen), ha appena terminato la traduzione legislativa di questo accordo molto complesso . Con Angie si parla ora di una proroga di vent’anni.

Non sarà però facile ottenere questa proroga ventennale. La verità è che sappiamo che l’energia nucleare non rientra più nella strategia di Engie. Il gruppo francese ha accettato la proroga di Doyle 4 e Tihang 3 perché il governo De Croo gli ha offerto un “prezzo fisso” per i costi di gestione delle sue scorie nucleari. Ma una volta concesso questo pacchetto da 15 miliardi di euro, la coalizione Arizona Futures non aveva più molto da offrire a Engie.

Inoltre, diversi partiti in Arizona vogliono espandere reattori diversi da Doyle 4 e Tehang 3. È possibile? Secondo molti osservatori del settore, Doel 1 e Doel 2 sono troppo indietro rispetto agli attuali standard di sicurezza per essere ampliati. Ricordiamoci che gli standard di sicurezza post-Fukushima sono stati trasferiti nella legge belga solo nel 2020. E che ogni reattore nucleare deve essere all’altezza degli standard ogni dieci anni.

Decrittazione dell’accordo tra Engie e Vivaldi riguardante l’estensione di Doel 4 e Tihange 3

Per quanto riguarda Tihange 1, potrebbe esserci un potenziale di aggiornamento e quindi di espansione. Prima del suo spostamento strategico verso l’energia nucleare, Engie aveva anche identificato Tehang 1 come un reattore espandibile. Tuttavia, alcuni osservatori ritengono che l’investimento necessario per portare Tihange 1 allo standard sarebbe troppo grande.

E che dire dei piccoli reattori crack?

Rimangono solo Doyle 3 e Tehang 2, i due reattori i cui recipienti erano affetti da difetti dovuti all’idrogeno (“fogli di idrogeno”). Doyle 3 è stato chiuso il 1° ottobre 2022 e Tehang 3 il 1° febbraio 2023. Per alcuni esperti sarà impossibile prolungarli, mentre altri sono più ottimisti. “Engie ha già iniziato a rivendere alcune parti della turbina a EDF“, dice una fonte vicina alla questione. Queste operazioni di smantellamento devono cessare immediatamente. “Dopodiché sarà necessario verificare con l’Agenzia federale di regolamentazione nucleare se è possibile estendere Dowell 3 e Tehang 2”..

peccato “Sarebbe meglio parlare di un rilevamento da parte dello Stato della filiale nucleare di Engie”.

Oltre a questi aspetti tecnici ed economici, l’Arizona dovrà fare i conti anche con la riluttanza di Engie a impegnarsi maggiormente nel settore dell’energia nucleare. “Se Inge non vuole sentire nulla, sarà necessaria la nazionalizzazionedice una fonte. Vale la pena considerare questa opzione”..

Un’altra fonte sottolinea che l’immagine del Belgio, come terra accogliente per gli investimenti stranieri, verrebbe danneggiata in caso di nazionalizzazione. È difficile immaginare la Coalizione dell’Arizona, che afferma di essere a favore del business, avventurarsi in quest’area. “Sarebbe meglio parlare di un’acquisizione da parte dello Stato della filiale nucleare di Engieidentifica questa fonte. Il che indica trattative difficili per quanto riguarda la valutazione di questa potenziale acquisizione.. Resta anche da vedere se il sequestro dei beni in fin di vita sarebbe un buon affare per lo Stato belga.

“La gente a volte dimentica che i reattori nucleari belgi sono vecchi”.

Venerdì incontro con Angie

Tuttavia, alcune fonti indicano un incontro tra Angie e Bart de Wever venerdì. “L’obiettivo è indagare sulle intenzioni di Engie riguardo alla sua flotta nucleare in Belgio”.“, spiega un negoziatore dell’Arizona. Il portavoce di Angie non vuole questo “no comment”, Né il contenuto né i partecipanti a questo incontro.

Un prolungamento non necessariamente vantaggioso per Engie

Nell’ambito della proroga di dieci anni per i reattori Doel 4 e Tihange 3, lo Stato belga garantirà il prezzo di vendita dell’elettricità prodotta da questi reattori, ad esempio attraverso un prezzo garantito di 83 euro per megawattora. Se i prezzi di mercato saranno inferiori a 83 euro per megawattora, sarà lo Stato belga a dover pagare la differenza a Engie. Se i prezzi di mercato saranno superiori a 83 euro, sarà Engie a dover pagare l’eccedenza allo Stato belga.

L’obiettivo è garantire che Engie riceva profitti dal suo investimento in Doel 4 e Tihange 3, inizialmente stimato tra 1,6 e 2 miliardi di euro. Il prezzo esatto dell’elettricità, garantito dallo Stato, sarà calibrato in modo tale che Engie riceva un rendimento del 7% sul capitale investito nell’espansione. Inoltre, se il costo del lavoro è superiore al previsto, il prezzo garantito potrà essere successivamente adeguato al rialzo. L’obiettivo è che Engie mantenga il ritorno sull’investimento del 7%, anche se i lavori di espansione sono più costosi. L’ultimo studio riporta un prezzo garantito compreso tra 81 e 83 euro per megawattora, ma la situazione potrebbe ancora cambiare.

Pertanto una proroga di vent’anni, anziché di dieci, non può aumentare il rendimento del capitale investito da ENGIE. Perché se manteniamo il rendimento del 7%, probabilmente dovremo ridurre gli 83 euro per MWh garantiti dallo Stato. In effetti, Engie venderà elettricità per vent’anni, anziché per dieci, nel qual caso avrebbe bisogno di un prezzo di vendita dell’elettricità più basso per mantenere il suo rendimento del 7%.

Tieni presente che una riduzione del prezzo garantito sarebbe una buona notizia per lo Stato. Riceverà i soldi più velocemente da Angie e dovrà recuperare la differenza più lentamente.