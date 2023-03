Scegliere un soprannome da un allenatore per i test alla cieca è spesso un’arma a doppio taglio, e pochi arbitri vincenti favoriscono in questo modo. Non più tardi della scorsa settimana, il candidato Jake ha convinto gli allenatori assumendo il timone di Vianney.

“Ci vuole molto coraggio per venire a farlo…” spiega Bigflo, sottolineando che è più “importante” quando si tratta delle sue “voci”, “mi sento come se i miei figli venissero attaccati”. “È raro per me fare la mia voce”, dice di nuovo. “L’ho detto con una certa urgenza e rabbia che non abbiamo inserito nella sceneggiatura”, aggiunge Bigflow, ringraziando il candidato per averlo “onorato” cantando questa canzone, non suonandola alla radio, su “The Voice”. . Un punto sottolineato anche da Viani, qualificando questo pezzo come una “pepita” delle munizioni Bigflo & Oli.