RTL Infos – Testimonianza schiacciante: il “comportamento inaccettabile” di Gerard Depardieu in Lussemburgo

Le riprese del film “Diamant 13” nel 2008 in Lussemburgo con Gérard Depardieu non hanno lasciato solo bei ricordi. La illuminante testimonianza di un ex regista solleva il tema delle molestie e degli abusi di potere sul set. Un produttore e un’attrice hanno deciso di recitare. Segue la scatola della pellicola.

Il movimento #MeToo ha scosso l’intera società, ma soprattutto il mondo del cinema. Lo possiamo vedere di nuovo di recente con le accuse contro i registi Benoît Jacquot et al Jack Doillon In Francia, il primo è stato accusato di aver violentato due attrici.

In Lussemburgo l’industria cinematografica si è sviluppata notevolmente a partire dagli anni ’90, ma nonostante il passaggio di numerose star nel Granducato, non sono mai state sollevate denunce. Ciò non significa che il comportamento sul set fosse sempre perfetto. Nel torrente di testimonianze relative al colpevole Gerardo DepardieuLa voce di una giovane donna echeggiò fino al Lussemburgo.

Nel 2008, Marilyn Andreen È una giovane regista di 23 anni che scopre i set cinematografici e il funzionamento del settore che la affascina su un set cinematografico. Diamante 13 Nel Granducato. Ma questa esperienza, che dovrebbe arricchire, sarà rovinata dal comportamento della star che si concede tutto. All’epoca il movimento #MeToo non era ancora esploso.

“Sono sul set, in silenzioMarilyn ricorda, Cioè, mi nascondo in un angolo e riferisco quello che succede sul set con quello che succede al piano di sotto. Sono molto riservato. Ed eccolo qui, quel momento in cui Gérard Depardieu, che occupava molto spazio durante le riprese, si intrufola nel corridoio dove mi trovavo e all’improvviso mi dice delle parole oscene.(Guarda il nostro video. Nota dell’editore)

Questa dolorosa uscita non sarà l’unico episodio. Ci sarà anche un giro in macchina eClima oscenoQuando un attore deve riposare la vescica. Uno dei tecnici sul set che preferisce rimanere anonimo racconta anche questa scena imbarazzante in cui è stato chiamato il cameraman che non si è presentato”.puttana “Di Gérard Depardieu, Insoddisfatto.

Dopo che la testimonianza di Marlene Andrine è stata trasmessa in un programma televisivo in Francia, l’ex regista è stato oggetto di una raffica di commenti odiosi sui social media. “Con i miei occhi da quarantenne era quasi una delizia. Ma se avessi vissuto tutto questo quando avevo 23 anni, non sono sicuro che sarei qui a sorridere e a parlarne.“

“Va tutto bene, sono Gerard!”

A quel tempo, la troupe cinematografica fece capire a Marilyn che doveva voltare pagina: “Sì, non era grave. “Va tutto bene, sono Gerard”, l’ho sentita davvero.“Ho chiamato RTL Infos, il produttore del film in Lussemburgo, Claude Waringo Film Samsa ha detto:Ho scoperto questa testimonianza dopo la messa in onda del programma. Se avessi saputo allora cosa è successo, sarei intervenuto.“

Più di 15 anni dopo gli eventi, Marilyn Andrine rimane molto acuta sulla questione:Le testimonianze delle donne – qui una mano sulle natiche, qui un’umiliazione, altrove un tentato stupro – non sono bastate, e il grande pubblico ha dovuto vedere Gérard Depardieu fare commenti odiosi su una giovane ragazza nel programma televisivo France Télévisions perché si creasse consapevolezza.“

Alcuni professionisti cercano di far accadere le cose. Prodotto lussemburghese Alexandra Hausdorff, Collega attrice e regista Desiree Nosbusch All’interno di Deal Productions, ha fatto della prevenzione dei comportamenti abusivi una delle sue battaglie: “Ci siamo detti che era ora, che bisognava fare qualcosa. E questo è tutto, abbiamo messo in atto qualcosa, ovvero la carta che abbiamo allegato a tutti i nostri contratti. Abbiamo incluso anche una persona neutrale che spiegasse il sistema a tutti prima delle riprese e le vittime potessero andare a vederlo senza timore di ripercussioni. Tecnici o attori, non permetto mai a nessuno di usare il proprio potere per maltrattare le persone.

Anche la testimonianza di Marilyn Andreen è stata contestata. Guy DaleidenHa risposto anche il direttore del Film Fund, l’organizzazione che sostiene la creatività cinematografica nel Paese: “Per me e per la nostra amministrazione questa è una situazione inaccettabile. Un simile comportamento non potrà mai essere accettabile. Abbiamo reagito, ci siamo detti: dobbiamo prevenire, dobbiamo organizzare seminari di sensibilizzazione e formazione, ma anche individuare soluzioni affinché ciò non accada.“

Le soluzioni sono molteplici: un contatto da contattare sul set, oltre alla visualizzazione di messaggi informativi. Il 15 novembre il Film Fund organizzerà il primo simposio su questo tema Obbligatorio per i produttori che richiedono assistenza finanziaria. I relatori provengono da uno studio legale francese già responsabile di un seminario simile per la comunità francese in Belgio.

“Il cinema non è solo un’abilità, è anche un’abilità.”

Come molte donne nell’industria cinematografica, Alexandra Heusdorff ha osservato, e talvolta è stata vittima di, comportamenti inappropriati. Per molto tempo furono implicitamente tollerati: “La nostra generazione negli anni precedenti era ordinaria, come è il caso in molti settori, non solo nel cinema. La gerarchia viene spesso confusa con la dominanza.“

Il cinema ha questa peculiarità di professionisti dell’ombra che collaborano con artisti di una certa notorietà. Quindi il terreno è più adatto al dominio.

“Il cinema non è solo una competenza, Marilyn Andreen dice: È anche un’abilità, come in qualsiasi lavoro. Il rispetto reciproco inizia con il saluto al nostro arrivo.“

Oggi Marilyn Andrine è un’educatrice impegnata, ma è rimasta nel mondo del cinema continuando a scrivere romanzi e dirigere cortometraggi. Il prossimo viene chiamato Impiccato È stato prodotto da Six Letters in Lussemburgo.

veleno, Il lungometraggio d’esordio, diretto da Desiree Nosbusch e prodotto da Deal Productions, è stato presentato in anteprima al Festival del cinema di Monaco all’inizio di luglio. Trine Dyrholm et al Tim Roth Sono nel cast di questa storia d’amore su una coppia divisa dalla tragedia e che si ritrovano.