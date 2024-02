RSCA Sweetheart Sacrifice: “La prima vittima di Rimmer”

L'RSC Anderlecht vuole mettersi nella posizione più favorevole per iniziare gli spareggi durante le partite finali del torneo regolare. Per farlo, coach Brian Reimer riporterà alcuni tasselli importanti. Ma ciò non significa che la notizia sia buona per tutti.

La RSCA ha subito numerosi infortuni all'inizio della seconda metà della stagione. Ma lentamente l'infermeria cominciò di nuovo a svuotarsi. Kylian Sardella e Ludwig Augustinsson sono tornati come sostituti domenica. Potrebbero schierarsi di nuovo contro il Club Brugge il prossimo fine settimana.

Anche Thomas Delaney dovrebbe tornare al Bruges. Il centrocampista danese si è infortunato prima dell'inizio dell'anno, ma nel frattempo sembra essersi ripreso sufficientemente e dovrebbe essere pronto per tornare in campo contro il club, anche se sarà un po' presto per lui dato che è già incinta.

Tuttavia, non c'è dubbio che Delaney diventerà presto un titolare regolare una volta tornato in piena forma. Ma poi bisognerà trovargli un posto. Mats Ritz potrebbe essere il giocatore sacrificato, ma secondo La Derniere Heure Remer lo considera una “pedina essenziale” nel processo di recupero. Ritts e Delaney dovrebbero quindi presto costituire il cuore del centrocampo.

E a farne le spese è il giocatore più offensivo. Sulla base delle ultime partite, Mario Struykens e Jari Verscheren sono molto apprezzati per Reimer. E che dire di Theo Leoni?

Sfortuna per Leonie

L'ex capitano è stato il favorito dei tifosi nella prima metà della stagione, ma nelle ultime settimane ha dovuto partire più volte dalla panchina. Anche se tutti si riprenderanno presto, sembra che sarà completamente messo da parte. “Lo abbiamo visto nelle ultime settimane: Leonie è spesso la prima vittima di Rimmer quando si trova di fronte a un dilemma”, conclude LDH.