Anche il primo avversario dei Red Devils ha un ‘caso Courtois’: è un ex bersaglio dell’Anderlecht

Hai perso euro a causa di un conflitto aperto con il tuo allenatore? Thibaut Courtois non è l’unico ad averlo assaggiato: Robert Mack è dovuto restare in Slovacchia per gli stessi motivi.

come i diavoli rossi, Slovacchia La squadra si reca in Germania senza uno dei suoi migliori giocatori: l’esterno Robert Mack (81 presenze con la Nazionale, 16 gol) non ci sarà dopo il litigio con il suo allenatore Francesco Calzona lo scorso marzo.

Mentre giocava per l’FC Sydney, il giocatore ha volato 22 ore per le due partite di riscaldamento contro Austria e Norvegia. Per non parlare delle 10 ore di differenza oraria. Tutto questo per ottenere sette minuti nella prima partita… e non scendere dalla panchina nella seconda. Un episodio che ha preso malissimo.

“In tali circostanze, l’allenatore della Nazionale non avrebbe dovuto chiamarmi. È stato irrispettoso e mi fa arrabbiare. L’allenatore può essere la sua squadra, ma mi tratta in un modo che fa ridere il mondo ragazzo che ha rubato 22 ore per giocare per cinque minuti”, ha detto con rabbia, in dichiarazioni riportate da Het Nieuwsblad.

Robert Mack, il grande assente dalla Slovacchia

Un urlo che gli costò il posto agli Europei: “Roberto Mac Abbiamo deciso di comunicare in questo modo e l’allenatore ritiene che i limiti siano stati superati”, ha commentato Jan Kovaček, presidente della Federazione slovacca.

A peggiorare le cose, Mack ha svuotato la sua borsa quando gli rimanevano solo poche settimane di contratto a Sydney. Da quest’estate tornerà in campagna, allo Slovan Bratislava, e sarà quindi a un passo dal campo di allenamento della Nazionale. Nel 2016 era molto vicino ad unirsi all’Anderlecht, ma alla fine ha ceduto all’offerta dello Zenit San Pietroburgo.