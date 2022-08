Ritirato dalla vendita!

L’Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare (Afsca), in un comunicato stampa martedì, ha annunciato il ritiro dalla vendita del gelato a marchio Häagen-Dazs e il suo ritiro dai consumatori.

Tale richiamo è dovuto alla presenza di residui di ossido di etilene, un prodotto fitosanitario.

Questi prodotti sono stati determinati per essere ritirati dalla vendita e ritirati dai consumatori dopo l’avviso del regolamento RASFF (European Alert System for Food and Feed). I punti vendita che hanno distribuito questo gelato in Belgio sono i negozi Albert Heijn, Jumbo e Intermarché.







Il s’agit des produits Minicups Obsessions Collection Favorites (4X95 ml), Minicups Vanilla Collection (4X95 ml), Pot Obessions Collection Macadamia Nut croccante (460 ml), Belgian Chocolate (460 ml), Macadamia Nut croccante (460 ml), Praline e panna (460 ml) e doppia vaniglia, nocciola e caramello (420 ml).

I clienti che desiderano ottenere ulteriori informazioni possono contattare Afsca telefonicamente allo 0800 / 13.550 o tramite e-mail all’indirizzo pointdecontact@afsca.be.

La scorsa settimana, diversi prodotti a marchio Häagen-Dazs sono già stati richiamati per lo stesso motivo.

L’ossido di etilene è un pesticida cancerogeno ed è vietato in Europa.