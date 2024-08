Rinviare il ricorso alle strutture sanitarie private in alcune aree

Più precisamente, la nuova data di attuazione del divieto definitivo di utilizzo delle strutture sanitarie ubicate in aree urbane da parte di enti privati ​​è stata posticipata a fine marzo 2025, mentre inizialmente era fissata al 20 ottobre 2024.

Le aree urbane individuate nel rapporto riguardano le regioni della Capitale Nazionale, Montreal, Chaudière-Appalaches, Laval e Montérégie.

La Federazione dei medici specialisti del Quebec (FMSQ), che rappresenta 10.000 medici specialisti, ha chiesto la settimana scorsa una proroga della scadenza, altrimenti sarebbe inevitabile un collasso dei servizi, anche a Montreal, ha affermato il sindacato.

Sulla piattaforma X, il dottor Vincent Oliva, presidente di FMSQ, ha accolto con favore la decisione del ministro Dube. “Ciò è in linea con ciò che abbiamo chiesto e dimostra l’importanza di consultare gli operatori sanitari che conoscono la realtà sul campo e per i quali la sicurezza e l’accesso alle cure sono priorità”.

Anche il College of Physicians of Quebec (CMQ) ha risposto alla notizia. Si è detto soddisfatto dell’annuncio del signor Dube e crede che quest’ultimo sarà in grado di perseguire il suo obiettivo “introducendo flessibilità nelle modalità”.

“Ciò ridurrebbe l’impatto diretto della carenza di personale sui pazienti in alcuni ospedali regionali, garantirebbe una migliore continuità delle cure e darebbe un po’ di sollievo agli operatori sanitari”, ha scritto CMQ su X.

I partiti di opposizione non sono soddisfatti

Per le altre regioni la scadenza resta invariata. La fine dell’uso delle agenzie private è prevista per il 18 ottobre 2026 nelle regioni di Bas-Saint-Laurent, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine e Nunavik.

La scadenza è il 19 ottobre 2025 per Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie e Central du Québec così come Estries, Lanaudère e i Laurentians.

Joel Arsenault, portavoce del Parti Québécois e dell’Ile de la Madeleine, ha lamentato la mancanza di attenzione verso le altre regioni. “Questa reazione da parte delle agenzie era prevista, ma ripropone il problema. Ancora una volta, il ministro si sta occupando dei grandi centri, ma non sta facendo nulla per le aree remote come la North Shore dove la sua squadra volante non è ancora dispiegata”.

Anche il portavoce di Quebec Solidaire, Vincent Marisal, ha criticato la decisione di Dube. “C’è un urgente bisogno di sbarazzarsi delle agenzie, ma questo è possibile solo se gli infermieri tornano al pubblico. Non solo il QM ha fallito in questa missione, ma continua a sviluppare il settore privato”. Il signor Marisal ha denunciato X.

Confermiamo in un comunicato diffuso dalla Presidenza del Ministro della Salute che “l’obiettivo di porre fine alle agenzie resta lo stesso, ma la situazione attualmente non lo consente”.

Quest’anno sono più di 3.800 i collaboratori delle agenzie private che lavorano nella rete pubblica, ha spiegato. Secondo il Consiglio dei Ministri, il rinvio di sei mesi consentirà di assumere più personale per rafforzare la rete pubblica e darà più tempo alla nuova agenzia Santé Québec per organizzarsi.

“Riteniamo importante ascoltare il personale sul campo e i nostri partner che ci chiedono di essere flessibili per garantire un cambiamento più coordinato. Ci stiamo adattando ai pazienti e al personale. Questa è la cosa giusta da fare obiettivo”, ha affermato Dube in un comunicato stampa, pur continuando a fornire assistenza sicura ai residenti”.

Inoltre, anche gli ambienti abitativi beneficeranno della flessibilità. Questi tipi di strutture “dovrebbero avere un personale minimo e fare maggiore affidamento sulla manodopera freelance”. Per dare loro più tempo, il governo rinvia il divieto di utilizzo delle agenzie private dal 20 ottobre 2024 al 19 ottobre 2025 (per le aree urbane). Ciò riguarda le istituzioni private accreditate e non accreditate, le residenze private per anziani e gli alloggi a medio reddito situati nelle aree urbane.

