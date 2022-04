— Dima Zel/Shutterstock.com

Arrivo su Marte nel febbraio 2021, il rover Perseverance de la NASA avait rapidement réalisé les tout premiers enregistrements audio à la surface de la planète rouge. Leur récente analizzare un révélé que le son y voyageait à des vitesses distinties.

Une acoustique des plus étranges

La vita del figlio varia in funzione della temperatura dell’aria. Les molécules d’un fluide se déplaçant plus lentement à des températures bass, ce dernier voyage donc plus rapidement dans l’air chaud. Il s’avère que la densité a égallement une influence : les ondes sonores se déplacent plus rapidement dans les diseases plus denses car les particules voisines se heurtent plus facilement les unes aux autres, impliquant que le sonau sedans’ place plus rapid que dans l’ aria.

Lire aussi La NASA sur le point de tester l’incroyable système de lancement par centrifugeuse de SpinLaunch

Au niveau de la mer, pour unae température moyenne de 15 °C, la vitesse du son sur Terre est d’environ 343 metri per seconda (1 225 km/h). Les scientifiques s’attendaient à ce que le son voyage beaucoup plus lentement sur Martedont la température moyenne est d’environ -60 °C et qui possède une atmosphère environ 100 fois plus tritare que celle de la Terre.

Parmi les sons capturés par les microphones de Perseveranza figuraient les ondes acoustiques produites par son laser lorsqu’il frappait les roches environnantes et le rotor de l’hélicoptère Ingegno lorsqu’il évoluait au-dessus du rover. De façon intrigante, les chercheurs ont constaté que ces dernières se déplaçaient à 240 mètres par seconde (soitron 30 % plus lentement que sur Terre), contre 250 mètres par seconde pour le son émis par le laser de Perseveranza.

Séquence audio compilant certi di bruits et des cliquetis enregistrés par Perseverance

Selon les auteurs de l’étude, parue dans la rivista Naturaces deux vitesses distintis sont conditionnées par la frequence des sons capturés, s’avérant aiguë pour le souffle du laser et plus grave pour le bourdonnement produit par les pales d’Ingegno.

Lire aussi Une monstrueuse comète de 130 kilomètres de diamètre se dirige vers nous

Le son d’une planète morte

Intender sur Marte constituerait assurément une expérience étrange. La faible pression atmosphérique réduisant considérablement la distanza que peut parcourir un son intelligible, il faudrait égallement se tenir jusqu’à dix fois plus près d’une source sonore pour pouvoir l’entendre que sur notre planète.

« Sur Terre, les sons d’un orchester vous parviennent à la même vitesse, qu’ils soient graves ou aigus, mais sur Mars, si vous étiez un peu loin de la scène, il y aurait un gros décalage » esplicito Sylvestre Mauriziodu CNRS. « Tous ces facteurs font qu’il serait difficile pour deux personnes situées à seulement cinq mètres de distance d’avoir unae conversazione. »

À part les sons produits par le rover et ses équipements auxiliaires, la Nasa n’a pas pu capter grand-chose : à l’exception du vent, il n’existe pratiquement aucune source naturelle de bruit sur la planète rouge.