Recensione Google Pixel 8a

Poco più di sei mesi dopo il lancio del telefono Pixel 8, il colosso americano Google, come al solito, ha consegnato una versione più leggera del suo telefono di punta. Un modello di fascia media che condivide molti punti con il fratello maggiore.

Lo scorso ottobre Google è entrata ufficialmente nel mercato belga con Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Con Pixel 8a, Il produttore americano riafferma la sua ambizione di competere con altri produttori già presenti qui. Nel menu di questo telefono di fascia media ci sono le stesse promesse dei suoi fratelli maggiori: intelligenza artificiale e durata del software.

Accogliamo con favore i compromessi

Non si può negare che in termini di design il Pixel 8a si adatta perfettamente ai Pixel 8 e 8 Pro. Già con i suoi colori, ma anche con le sue caratteristiche, con questa famosa barra orizzontale che contiene le due fotocamere e il flash.

Il Pixel 8a si distingue per la scelta dei materiali, soprattutto per la plastica e i bordi molto arrotondati. Un’opzione che spiega chiaramente la necessità di ridurre il prezzo del telefono.

Pixel 8 Pro a sinistra, Pixel 8a a destra. Credito: Jennifer Mertens

generalmente, Il telefono è molto bello e sembra di buona qualità con la sua bella presa – Grazie alle curve del dispositivo e al peso ridotto – E finiture top – Menzione speciale per la scelta del rivestimento opaco che supera il problema delle impronte digitali – e che fa quasi dimenticare che si tratta di un modello di fascia media. Google ha fatto un buon lavoro qui Per renderlo il più pregiato possibile, senza aumentare i costi con materiali costosi. Notiamo infine che è così Certificato IP67 Pertanto, è resistente all’acqua fino a 1 metro.

Mountain View, invece, ha scelto di farlo Display OLED HD+ avanzato (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz – Rispetto ai 90 Hz del suo predecessore. La luminosità massima del Pixel 8a è stata aumentata rispetto al Pixel 7a e non è poi così male.

L’altro lato della medaglia – La necessità economica obbliga -, Questi sono bordi più spessi. Lo schermo occupa l’81% della parte anteriore del telefono, rispetto al 90% dei modelli premium. Ma alla fine questo non ha un grande impatto e l’esperienza rimane molto piacevole.

Prestazioni eccellenti

Pixel 8a non solo condivide lo stesso DNA di design dei suoi fratelli maggiori, ma ha anche lo stesso processore, È Tensore G3 Da Google. È sufficiente per garantire buone prestazioni, simili al Pixel 8 – Inoltre, alcuni benchmark assicurano che il Pixel 8a beneficia di miglioramenti in termini di prestazioni rispetto al suo predecessore.

Credito: Jennifer Mertens

In realtà, L’ultima aggiunta di Google offre un’ottima esperienza utente. Non abbiamo notato alcun rallentamento durante l’utilizzo. La fluidità ha sicuramente contribuito a migliorare il software, il cui segreto è Google.

Ha anche un suo carattere di gioco, anche se staremo attenti a evitare di spingere le impostazioni grafiche all’estremo. L’esperienza di gioco è più che soddisfacente.

Tutta la conoscenza da Google

Se c’è un ambito in cui Google ha sempre eccelso con i suoi telefoni, è quello della fotografia. Tuttavia, con il Pixel 8a, sembra che il colosso americano abbia deciso di fare un passo indietro. Almeno a livello fisico da alloraTroviamo gli stessi sensori del Pixel 7aSi tratta di un sensore grandangolare da 64 megapixel (f/1,89) e un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2,2). Ma a livello di software, Google mostra tutta la sua competenza.

Mountain View sta sfruttando la potenza del chip Tensor G3 per migliorare la visualizzazione delle immagini del suo dispositivo rispetto al modello della generazione precedente. Il minimo che possiamo dire è che Google sta ampiamente raggiungendo i suoi obiettivi. Notiamo un miglioramento rispetto al Pixel 7a. Inoltre, esposizione, bilanciamento del bianco e colori sono perfettamente controllati e gli algoritmi del dispositivo si occupano di perfezionare il tutto.

Credito: Jennifer Mertens

Ma il piccolo extra è senza dubbio il fatto che Pixel 8a eredita molte funzionalità AI dai suoi fratelli maggiori, comprese le funzioni Real Tone, Anti-Blur e Magic Retouch.

Errore permanente

Ma dove il Pixel 8a potrebbe deluderci è in termini di batteria, che è un punto nero costante nella gamma. Nonostante la batteria sia leggermente maggiorata rispetto al Pixel 7a, Il dispositivo dura un giorno, ma non di più. Se conti di poterlo utilizzare tutta la sera, ti consigliamo di portare un caricabatterie come precauzione.

Sfortunatamente, dovrai avere pazienza per ricaricarlo completamente da quel momento in poi La sua ricarica rimane molto lenta Rispetto alla concorrenza anche il Reno 12 Pro di Oppo. Attendere un’ora e mezza per passare dallo 0 al 100%.

Tuttavia, tieni presente che Google promette 7 anni di aggiornamenti per Pixel 8aCome nel caso dei suoi fratelli maggiori. È sufficiente motivare i suoi utenti a conservarlo per un periodo più lungo. In altre parole, nonostante il Pixel 8a sia leggermente più costoso (549 euro) rispetto alla generazione precedente al momento della sua uscita, si tratta di un investimento che si ripaga nel tempo.

conclusione

Con Pixel 8a, Google sta prendendo gli aspetti migliori dei suoi ultimi telefoni di punta, Pixel 8 e 8 Pro, scendendo a compromessi facilmente perdonabili. La maneggevolezza è un piacere, le prestazioni sono di prim’ordine, anche nei giochi, e il dispositivo è all’altezza del compito nelle foto, grazie agli algoritmi sviluppati da Google con grande abilità, funzionalità AI e un processore più potente. In termini di batteria e ricarica il Pixel 8a perde punti, come al solito con i telefoni Pixel. Soprattutto sotto questi aspetti Google è ancora indietro rispetto ai suoi concorrenti cinesi. La promessa di 7 anni di aggiornamenti non motiverà necessariamente i consumatori a scegliere il proprio telefono, Troppo occupato con la spedizione espressa.