Cultura delle notizie Questa serie Prime Video è altrettanto buona di The Rings of Power: la prossima stagione è stata appena ufficializzata da Amazon

Amazon Prime Video non sta lasciando il segno solo nel mercato SVOD. Al contrario, il colosso nordamericano delle vendite online sta investendo molto nelle produzioni in serie per competere con Netflix e Disney+. Di fronte a Rings of Power e ai miliardi di dollari americani, spicca un’altra serie Heroic-Fantasy, buona quanto quella de Il Signore degli Anelli. È stato logicamente rinnovato per una nuova stagione.

Successo della ruota del tempo

Questo era il progetto definitivo per garantire il completo dominio di Amazon sul mercato SVOD in Occidente. Con il sostegno di un enorme budget di un miliardo di dollari USA, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere alla fine ha convinto solo parzialmente gli abbonati Prime Video. Ancora più sorprendente è che un’altra serie adattata da uno dei libri più venduti del genere Fantasy Eroico equivale all’universo immaginato da J. R. R. Tolkien all’inizio del XX secolo.

La Ruota del Tempo è una serie creata da Rafe Judkins per conto di Amazon Studios basata sugli scritti omonimi di Robert Jordan e Brandon Sanderson. La Ruota del Tempo con il suo titolo originale è stato un vero successo in tutto il mondo, e i 90 milioni di romanzi venduti non direbbero il contrario. Non sorprende che Prime Video e Sony Pictures abbiano messo gli occhi su questa saga nel 2017 per trasmetterla nel 2021. La prima stagione di La Ruota del Tempo con Rosamund Pike (Orgoglio e pregiudizio, Jack Reacher) nel ruolo di Moiraine Damodred ha suscitato molto scalpore quando è stato rilasciato suscettibile. Pubblicato su Amazon Prime Video.

La seconda stagione, pubblicata due anni dopo, è riuscita a rubare i riflettori a Rings of Power nel cuore degli appassionati di fantasy. La stampa si sta muovendo in questa direzione. La prima stagione della serie Il Signore degli Anelli di Amazon ha una valutazione dell’83% su RottenTomatoes, mentre The Wheel of Time ha ottenuto buoni risultati con due stagioni al suo attivo. Tuttavia, l’arrivo dei nuovi Anelli del Potere potrebbe cambiare la situazione alla fine di agosto. La Ruota del Tempo è stata rinnovata per una terza stagione senza che sia stata annunciata una data di messa in onda.

Le vite di cinque abitanti del villaggio vengono sconvolte quando una donna potente e misteriosa rivela loro che uno di loro è il figlio di un’antica profezia che potrebbe far precipitare il mondo nell’oscurità per sempre. Accetteranno di seguire questo sconosciuto per preservare il mondo prima che l’Oscuro fugga dalla sua prigione e abbia inizio la battaglia finale? – (Amazon Prime Video)

Gli Anelli del Potere ritornano nell’agosto 2024

I fan del Signore degli Anelli attendono con impazienza (e un pizzico di eccitazione) il debutto della seconda stagione della serie di eventi Gli Anelli del Potere. Amazon, con questa nuova serie di episodi, dovrebbe rassicurare tutti coloro che sono rimasti delusi da una prima stagione non unanime. Con 8 nuovi episodi La stagione 2 inizierà il 29 agosto con i primi tre e terminerà il 3 ottobre Dopo aver pubblicato l’ottavo e ultimo episodio su Internet.