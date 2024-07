Questa nuova auto elettrica a prezzi accessibili viene fornita con un nuovissimo cavo di ricarica

Pochi mesi dopo il lancio della Citroënë-C3 e della Opel Frontera, è il turno di Fiat di presentare la propria city car elettrica a prezzi accessibili. Si tratta della nuova Grande Panda, che parte da 25.000 euro e utilizza il motore delle due cugine elettriche. La ciliegina sulla torta: viene fornito con un nuovo e praticissimo caricabatterie.

Mentre le vendite di auto elettriche sono leggermente diminuite in Europa, soprattutto a causa dell’eliminazione di sussidi come i bonus ambientali, i produttori ora devono abbassare i prezzi delle loro auto.

Ottima city car elettrica

Questo mentre gli automobilisti trovano ancora questo motore costoso e proprio in questo momento è in corso una grande guerra dei prezzi. Grazie al calo del prezzo del litio, i marchi sono effettivamente in grado di offrire prezzi più bassi e lanciare auto elettriche più convenienti.

Pensiamo, ad esempio, alla Renault con la sua R5 E-Tech, ma anche alla Citroën e alla sua nuova ë-C3, che abbiamo potuto testare recentemente. Qualche mese fa Opel aveva presentato anche Frontera, un piccolo SUV che costa meno di 25.000 euro.

Ma abbiamo anche saputo che la Fiat aveva intenzione di lanciarlo City car elettrica a bassissimo costo Nei prossimi anni. All’inizio dell’anno fu visto su Internet un brevetto che svelava le linee definitive della vettura, le cui prime immagini ufficiali furono pubblicate qualche mese dopo, lo scorso giugno.

Ora la casa italiana svela la sua nuova arrivata, che assume quindi la forma di una piccola vettura leggermente rialzata, dalle dimensioni molto compatte. Lo rende noto il comunicato stampa della società Lunga solo 3,99 metri È alto 1,57 metri e largo 1,76 metri.

La city car presenta uno stile ispirato all’originale, con la prima generazione lanciata nel 1980 che presenta linee molto cubiche. Naturalmente, il produttore ha dato un design più moderno alla versione 2024, inclusa una firma luminosa a pixel, che ricorda particolarmente la nuova Hyundai Inster, che sarà una delle concorrenti di questa Grand Panda.

Visto di lato l’auto ha una forma squadrata, mentre è leggermente rialzata. Ispirato al mondo dei SUV. Notiamo anche la scritta sulle porte che indica il nome Banda.

La ragazza di città indossa Cerchi da 17 pollici Dal design futuristico. Nella parte posteriore, la lunga city car presenta anche un portellone dal taglio netto, che mostra piccole luci quadrate e il nome del marchio scritto ovunque. Sotto, troviamo uno scudo piuttosto imponente, che gli conferisce un’atmosfera da avventuriero.

Il giallo sarà il colore di lancio dell’auto e il colore che verrà consegnato di serie sarà senza dubbio in qualche modo simile a quello della Peugeot e-208. Verranno offerte molte altre opzioni, ma non la minima traccia di grigio.

Vera personalità a bordo

Come per il design esterno, anche la posizione di guida della nuova Fiat Grand Panda non sorprende. E per una buona ragione, se non è stato ancora rivelato ufficialmente, sono state pubblicate online diverse foto che lasciano intravedere gli interni della city car elettrica. Il minimo che possiamo dire è che quest’ultima è completamente diversa dalla Citroënë-C3, che abbiamo potuto scoprire in anteprima qualche mese fa.

In effetti, il cruscotto, di cui Il design si ispira al circolo del Lingotto Qui è molto rotondo e mostra una personalità tutta sua. Prende infatti ispirazione dal concept Centoventi che è stato svelato nel 2019, annunciando questa nuova Panda. I colori qui sono molto allegri, con il blu e il giallo in particolare. La presentazione completa mette in primo piano anche la tecnologia, senza strafare. Troviamo un display touchscreen centrale rettangolare Diagonale 10,25 pollici.

Quest’ultimo dovrebbe logicamente essere compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, anche se questo non è stato ancora specificato nel comunicato ufficiale del brand. Tuttavia, è anche correlato a Mini telefono digitale da 10 polliciVisualizzazione di tutte le informazioni di guida importanti. Ma l’altra grande cosa è che ha tutto ciò che una city car italiana può offrire: spazio a bordo. Sebbene il passo non sia stato ancora rivelato, l’auto promette un ampio spazio di stivaggio nell’abitacolo, con ben 13 litri distribuiti sulle fiancate.

Infine, il volume del bagagliaio lo è Visualizzato a 361 litriOvvero più di cinquanta litri rispetto alla Citroënë-C3. D’altro canto l’azienda italiana mantiene ancora il riserbo sui materiali utilizzati nella sua modalità di guida elettrica in città, ma nei prossimi mesi ne sapremo di più.

Motore conosciuto

Ovviamente non ti sorprenderà sapere che la nuova Fiat Grand Panda condivide la parte inferiore con la cugina Chevron, oltre che con la Opel Frontera. Quindi è un problema Piattaforma per auto intelligenti, a un costo inferiore rispetto al CMP utilizzato in particolare sulla DS 3 E-Tense e su altri veicoli Jeep Avenger. Sotto il cofano, la nuova city car italiana utilizza anche il motore delle vetture francesi e tedesche, con un piccolo motore elettrico che funziona dalla potenza di 83 kilowatt. O circa 112 cavalli.

Questa è collegata a una batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) con una capacità massima di 44 kWh, che consente al baby panda di raggiungere un’autonomia fino a 320 chilometri con una singola carica secondo il ciclo WLTP.

Se non è stato ancora rivelato il tempo di ricarica, dovrebbe essere quasi identico a quello dell’auto elettrica C3. Per vostra informazione, chiede il residente della città francese 26 minuti per passare dal 20 all’80% Con una potenza di 100 kW in corrente continua.

L’auto viene fornita anche di serie Caricabatterie interno da 7 kW Per la ricarica AC su una wallbox domestica. Ma soprattutto, la Fiat Grande Panda è la prima auto elettrica ad avere il cavo di ricarica avvolgibile. A questo si accede tramite un foro nella parte anteriore della griglia e si avvolge direttamente sotto il cofano.

Una soluzione molto intelligente per evitare di dover trascinare il cavo di ricarica nel bagagliaio. Naturalmente è possibile utilizzare un cavo tradizionale tramite la presa sul retro dell’auto.

Prezzo e disponibilità

Se la gamma non è stata ancora dettagliata, la nuova Fiat Grand Panda offrirà un prezzo di partenza di 25.000 euro Nella sua versione 100% elettrica e 19.000 euro nella sua versione ibrida. Basta avere diritto al bonus ambientale di 4.000 euro per la versione elettrica, purché prodotta in Europa. Resta da vedere quando arriverà nelle concessionarie questa nuova arrivata!