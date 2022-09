Vince McMahon potrebbe tornare a WrestleMania 39

Sembra che Vince McMahon non abbia finito con la WWE nonostante si sia ritirato dal suo ruolo di presidente e direttore del team creativo della compagnia.

In effetti, The Sun ha appreso da una fonte interna all’azienda che ci sono attualmente discussioni per onorare Vince McMahon sugli schermi della WWE. Quindi Vince McMahon non avrebbe finito completamente con la WWE.

Nonostante la partenza di Vince McMahon, nessuna clip di addio è mai apparsa sui nostri schermi. Nei piani attuali, si sta valutando la possibilità che possa essere a WrestleMania 39 il prossimo aprile a Los Angeles. L’obiettivo è onorarlo per tutto ciò che ha creato. Un’altra possibilità è che vediamo Vince McMahon entrare a far parte della WWE Hall of Fame 2023. Il che in ogni caso significherebbe la sua presenza durante il lungo weekend di WM.

Al momento, queste informazioni sono state confermate solo da The Sun e c’è ancora molta strada da fare prima del più grande spettacolo del 2023. Dovremo guardare le seguenti notizie per vedere se qualcuno di questi piani può essere realizzato. Cosa ne pensi di rivedere Vince McMahon come finalista?

