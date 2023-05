“Si divertono ore a spogliarmi.”

Juju Fitcats e Tibo InShape sono ora una delle coppie di punta della scena Youtube francese. Con oltre 12 milioni di iscritti in totale, i due influencer garantiscono un numero enorme di visualizzazioni per ogni video. Ma tanta notorietà porta con sé anche i suoi lati negativi, come evidenziato da questa storia piuttosto orribile di “Juju”, che ha avuto il coraggio di gestire in pubblico!

All’età di 28 anni, Juju Fitcats ha visto letteralmente esplodere la sua carriera dal suo primo incontro con Tibo InShape. Inizialmente puramente professionale, la collaborazione tra influencer si è poi trasformata in sentimenti romantici. Ancora meglio, i piccioncini si sposeranno molto presto!

Un bel romanzo tra youtuber, diventati delle vere e proprie celebrità francesi, anche se anche questo porta con sé la sua parte di problemi. Lo dimostra questa straordinaria testimonianza di “Juju” in un video che ha pubblicato qualche settimana fa sul suo canale (e per trovare per intero qui):

Gatti in forma Jojo : Sì, è davvero molto inquietante che le persone, penso che siano ancora per lo più uomini, scattino foto dal mio account (Instagram), le foto che sono pubblicate sulle mie reti, a volte in costume da bagno, a volte le foto in cui ho un reggiseno sportivo E così via.

Infatti queste persone si divertono per ore a spogliarmi e poi a indossare seni finti. Insomma, per spogliarmi letteralmente a nudo. Quindi pubblicare queste foto nei forum… È molto chiaro che ci sono persone che usano i miei contenuti pubblicati sulle reti per fingere di me. Ci sono anche fotomontaggi più avanzati prenderemo di nuovo il corpo di un’attrice p*rno Non ho assolutamente nulla contro queste donne ognuno fa quello che vuole della propria vita ognuno fa il lavoro che vuole […] Ma in realtà lo trovo abbastanza problematico.

Sapendo che non ho scelto di fare questo tipo di foto, quel tipo di lavoro, beh, ci sono persone che prendono davvero i corpi delle attrici p * rno e che vengono a photoshop la mia testa su di loro. Perché all’improvviso è nelle foto ma va ben oltre… onestamente prenderemo la mia testa e la metteremo sul corpo di un’attrice p*rno che fa sesso con un attore. […] E ci sono persone che lo condividono in un sacco di forum e si sciacquano gli occhi.

Non so se ti rendi conto della portata del problema. È ancora molto pericoloso! Sono qui per parlare davvero con le persone che lo fanno. Persone che un giorno diranno a se stesse “Ehi, sarebbe divertente ritoccare questo”. Hai delle mamme, vero? Forse hai una sorella, hai un cugino, hai una zia? Pensi che sia normale che tu lo faccia con un’altra giovane donna?

Mentre penso che sarai il primo a dare di matto se vedi le tue sorelle o madri in questo tipo di fotomontaggio. Infine, ad un certo punto questa frase non è mai stata vera, ma non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, o quello che non vorresti fosse fatto a qualcuno, a un membro della tua famiglia!

Sfortunatamente, il mondo online è pieno di comportamenti inappropriati o disonesti. Attraverso questo video, Juju Fitcats, La prima vittima di questo “veleno”, cerca di esprimere a parole ciò che sta attraversando per cambiare la sua mentalità. Ed è tutto merito suo.