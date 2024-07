Ogni mattina, il team di Zonebourse identifica e riassume le informazioni importanti relative alle società quotate in tutto il mondo, per ottenere le notizie principali all’inizio della giornata di negoziazione. Il contenuto comprende una parte sulla Francia e una sui principali mercati internazionali, in particolare le aziende statunitensi e quelle dei principali mercati europei (Regno Unito, Germania, Svizzera, Italia, Spagna) e la regione Asia-Pacifico.

in Francia Annunci importanti (e meno importanti). Secondo Bloomberg, Bain Capital e Cinven stanno valutando una potenziale offerta congiunta per la divisione salute dei consumatori di Sanofi.

TotalEnergies ha firmato un contratto con Schlumberger per costruire un sistema di produzione sottomarino da 13 pozzi al largo delle coste dell’Angola.

Airbus ha consegnato a PHI il primo elicottero H160 negli Stati Uniti.

Eramet mira ad avviare la produzione a novembre nel suo impianto di litio in Argentina.

L’Italia monitorerà gli obblighi di Euronext alla Borsa di Milano, ha detto il ministro dell’Industria.

Dassault Systèmes ha siglato una partnership nel settore agroalimentare con Bel Group.

GTT riceve l’ordine di progettare i serbatoi di una nuova nave metaniera per conto dell’armatore danese Celsius.

Rexel emette con successo il primo Schuldschein del valore di 200 milioni di euro.

Capgemini ha nominato Dan Ford amministratore delegato di Capgemini Government Solutions.

Pluxee sta rivedendo al rialzo le sue previsioni di vendita annuali.

Argan parte da un progetto chiamato Aut0nom in Bretagna.

Orange Business ha scelto Ekinops per arricchire la propria offerta.

Un farmaco antitumorale di OSE Immunotherapeutics entrerà in uno studio di Fase 1b.

Hanno pubblicato/dovrebbero pubblicare: LDC, Fermentalg Nel mondo READ Crypto-milliardaire a 29 anni, Sam Bankman-Fried veut faire don de sa fortune de son vivant Annunci importanti (e meno importanti). KKR ha acquistato Varsity Brands da Bain Capital per 4,75 miliardi di dollari.

Le vendite di Ford sono rimaste stagnanti nel secondo trimestre negli Stati Uniti.

Amazon sta abbandonando il suo bot di sicurezza Astro for Business.

Booking Holdings, Airbnb: la Spagna reprimerà gli affitti per le vacanze per affrontare la crisi immobiliare.

Walmart sta affrontando una causa per prezzi ingannevoli nei negozi.

Microsoft pagherà 14 milioni di dollari per risolvere le accuse di discriminazione.

General Motors pagherà 145,8 milioni di dollari di multe per problemi di conformità al risparmio di carburante.

AbbVie abbassa le previsioni sugli utili per il 2024

Uno studio ha scoperto che Ozempic e Wegovy (due farmaci della Novo Nordisk) erano associati al rischio di malattie degli occhi che accecavano.

Roche interrompe la sperimentazione della combinazione per il trattamento del cancro polmonare non a piccole cellule.

La Germania vieta la vendita di una turbina a gas Volkswagen alla Cina.

La debole domanda europea di ricambi auto pesa sui risultati del secondo trimestre di Continental.

Ericsson rileverà una svalutazione non monetaria di 11,4 miliardi di corone svedesi sull’acquisizione di Vonage.

Eni ed Equinor hanno ricevuto le approvazioni normative per vendere asset in Nigeria.

BHP sta valutando un investimento di 250 milioni di dollari nelle infrastrutture di trasmissione elettrica in una miniera cilena.

Il Consiglio di Stato olandese respinge le obiezioni all’ampliamento della sede dell’ASML.

Artisan Investments aumenta la propria partecipazione in Philips al 10%.

Hapag-Lloyd mantiene i suoi obiettivi di CO2 nonostante le deviazioni attorno al Mar Rosso.

Il CEO di International Consolidated Airlines mette in guardia dall’aumento dei prezzi per finanziare la decarbonizzazione

Si dice che Scranton Enterprises, azionista di Grifols, sia in trattative per un prestito di 130 milioni di euro.

Cessione azioni Banca Profileo: Arepo conferma l’esclusività delle trattative.

Adecco prevede di vendere la sua unità di consulenza tecnologica Akkodis.

Zonder, specializzata in stazioni di ricarica per veicoli elettrici, riceve un prestito di 225 milioni di euro da Santander.

Secondo Nikkei, Nissan e Honda stanno prendendo in considerazione una partnership nel software e nelle infrastrutture di ricarica.

BYD apre la prima fabbrica di auto elettriche in Thailandia. READ Abbonamenti mobili, Internet a casa, TV digitale: il Belgio è tra i paesi più cari! Principali post della giornata: Compagnia discoteca… L’intero ordine del giorno è qui. Letture e video