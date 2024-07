Quando il voto influisce sulla salute mentale

Dopo l’annuncio dello scioglimento dell’Assemblea nazionale, medici e psicoterapeuti hanno notato un aumento dei disturbi d’ansia e dei segni di depressione nei loro pazienti. Ma è davvero legato alle elezioni legislative?

Nelle ultime settimane, il medico di base Xavier Humbert ha notato che gli vengono poste domande più approfondite sulle richieste di congedo per malattia e sulle prescrizioni di farmaci legati a disturbi mentali.

Abbiamo una riemersione di segni di depressione, ansia e insonnia che spesso è uno dei primi sintomi di salute mentale. Xavier Humbert, medico generico e ricercatore scolastico Caen

Secondo lui, dal 10 al 15% dei pazienti curati oggi dai medici di medicina generale soffrono di disturbi psicologici e il numero dei suicidi è in aumento in Francia. La salute mentale delle persone più vulnerabili sarà aggravata dalle successive crisi che i francesi hanno vissuto: la crisi Covid, la guerra in Ucraina, il conflitto israelo-palestinese e il contesto. “Un po’ di ansia” elezioni.

Mary Byng, una psicoterapeuta, sente lo stress che stanno vivendo i suoi pazienti. Il tema delle elezioni ritorna spesso. Paura di prendere la decisione sbagliata, paura di essere giudicato da chi ti circonda, paura del futuro. Ascolta la storia dei loro incubi che abbondano in questo momento. Decidere riguardo a un futuro vago e incerto sembra disturbarli a livelli più profondi e inconsci.

Ci sono molti conflitti nascosti in famiglia, tra i coniugi o con le persone care che vengono alla luce. Molte discussioni altamente emotive, persino violente, con nomi di uccelli e cose dette, di cui ci rammarichiamo, quindi questo contribuisce a un profondo disagio nel rapporto con gli altri. Mary Byng, psicoterapeuta

Sophie Hébert Delaunay allena i leader aziendali. I suoi clienti lamentano sempre più spesso insonnia, disturbi digestivi e irritabilità. Alcuni stanno appena uscendo dalle difficoltà economiche post-Covid. L’instabilità politica aggiunge un altro livello.

“Hanno bisogno di chiarezza, come tutti gli altri”.. Secondo Sophie Hébert Delaunay, la caratteristica di un leader d’impresa è la capacità di avere una visione e la capacità di proiettarsi nella propria attività. Durante le riunioni, cerchi di rassicurarli.

Incoraggio questi leader aziendali a fare un passo indietro, mantenere la fiducia e creare una narrazione positiva, in modo da non esacerbare l’ansia all’interno dell’azienda. Sophie Hébert Delaunay, Dottore in Fisioterapia

Ma applicare questi suggerimenti non è così semplice.

“Ho una cliente che mi ha detto che se il salario minimo aumentasse a 1.600 euro, sarebbe costretta a chiudere la sua attività”.. L’ansia diventa ancora maggiore quando anche il marito è un dirigente d’azienda e soffre degli stessi sentimenti di insicurezza.

L’incertezza sul voto verrà sciolta domenica. Non sono sicuro che sia sufficiente per placare tutti gli elettori.