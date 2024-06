“Punizione” e “riunione divertente”: la reazione dei media francesi al manifesto franco-belga a Euro 2024

Ucraina-Belgio: tifosi infuriati fischiano i Red Devils e Kevin De Bruyne si rifiuta di salutarli (video)

Per riassumere la partita dei Red Devils contro l’Ucraina, il quotidiano L’Equipe scrive che il Belgio è semplicemente “sempre sotto” e che i nostri Devils sono “poco entusiasmanti e molto goffi”. I playoff sono dolorosi da sentire ma alla fine definiscono molto bene questo pareggio senza reti contro l’Ucraina.

La prima pagina di L’Equipe prima della partita Francia-Belgio ©Facebook L’Equipe

Il quotidiano suede Quest parla di questo ottavo di finale come dell’inizio di un “percorso a ostacoli per Berlino” e che i Devils avranno il diritto di “vendicarsi” dopo la sconfitta in semifinale della Coppa del Mondo 2018.

I media RMC Sports ritengono che i Devils siano “senza certezze e in ordine sparso” che affronteranno la squadra francese lunedì a Dusseldorf. Tuttavia, RMC Sports ritiene che il nostro capitano, Kevin De Bruyne, stia già mettendo pressione sui Blues non considerando il Belgio favorito contro i francesi. Logica, vogliamo scrivere.

Da parte sua, il quotidiano Le Figaro ha definito la squadra belga “lenta e poco entusiasmante” contro l’Ucraina (0-0), mentre ha evidenziato l’azione dei tifosi dei Red Devils che hanno fischiato gli uomini di Domenico Tedesco dopo il fischio finale. Il quotidiano francese in particolare scrive: “I tifosi sono molto delusi nel vedere la propria squadra soddisfatta del risultato invece di cercare di conquistare il primo posto, e il Belgio incontrerà ancora una volta i Blues in uno scontro tra vicini a partire dagli ottavi”.

Il quotidiano del Lille “La Voix du Nord” parla di “una meravigliosa riunione in prospettiva” parlando della partita tra il Belgio e la squadra francese. Tuttavia, secondo il quotidiano francese, gli uomini di Didier Deschamps hanno dovuto affrontare avversari duri per il resto del torneo e si trovavano già nella “parte peggiore della classifica” a Euro 2024. “Sapevamo che la strada verso la nazionale francese sarebbe stata più ripida dopo il pareggio con la Polonia, martedì, a Dortmund, che lo ha spinto nell’altra parte della classifica “Ma è certo che il premio più grande lo ereditano i Blues, secondi nel girone D, e rivali dei belgi al secondo posto”. posto nel girone E”, scrivono i nostri colleghi di “La Voix du Nord”.

Foto sorprendente: Domenico Tedesco arrabbiato davanti alle telecamere dell’Euro (video)

Da parte sua, il quotidiano So Foot ha semplicemente scritto sul suo sito web che “il Belgio non gioca nulla”. Quindi Foot ritiene che, vista la partita proposta dai Red Devils, avrebbero voluto affrontare la Francia agli ottavi: “Evidentemente il Belgio voleva davvero trovare la Francia agli ottavi. Mercoledì è stato visitato dall’Ucraina a Stoccarda dopo un esame molto intenso. brutta partita (0-0) e i demoni non sono stati in grado di soddisfare la condizione indispensabile Salire al primo posto: vincere. “La punizione – se davvero ce ne sarà una – per i belgi sarà quella di affrontare i Blues, i loro migliori nemici, nel prossimo turno”, ha scritto Sue Foot sul suo sito web.

I media “Eurosport” parlano di un grande incontro agli ottavi di finale contro i Red Devils: “I Blues, guidati da Didier Deschamps, secondo nel Gruppo D, affronteranno il Belgio, secondo nel Gruppo E, che è stato “eliminato “Nelle semifinali della Coppa del Mondo 2018, uno strano incontro rende più complicata la vetta della classifica per gli uomini di DD.”

Euro 2024: Kevin De Bruyne mirato al laser contro l’Ucraina (foto)

Due nazioni completamente frustrate dal livello delle loro squadre a Euro 2024 si affronteranno con aria di vendetta, ma con quale stato d’animo dopo tutte queste deludenti prestazioni durante le tre partite della fase a gironi? Non saremo in grado di rispondere finché la partita non inizierà lunedì alle 18:00.

Che vinca il migliore in questo incontro e cancelliamo per sempre la parola “SEUM” dal nostro vocabolario.