Prima nel 2024 per Gand, Eupen andrà direttamente lì

Eubin ha giocato senza idee, senza volontà e senza creare occasioni. Così hanno concluso il fine settimana senza un solo punto, mentre Buffalo ha finalmente trovato la strada verso la vittoria.

Tra tutte le 'contendenti' alla retrocessione, l'Eupen è sicuramente la squadra con il calendario più complicato. Prima di ricevere il Cercle e dirigersi verso l'Anderlecht, erano i Bufali ad attraversare il Belgio per recarsi nei cantoni orientali.

Se i Panda vogliono fare punti devono fare una prestazione impeccabile, e non è aneddotico dire che questa domenica non hanno espresso la versione migliore di loro stessi. Prima dell'intervallo notiamo due occasioni, una per Pantalek e un'altra grande per Charles Cook, ma quest'ultimo la spreca terribilmente. E questo è tutto per Yubin, che non ha opportunità, né beni… né idee.







D'altro canto, anche La Gantoise non ha offerto una grande prestazione. Ma con il periodo negativo della squadra, le partenze, gli infortuni e il calendario europeo, il Gent fa la linguaccia. Tuttavia, sono bastati solo pochi minuti per vederli aprire le marcature con un'azione brillante sulla fascia sinistra e un passaggio brillante di Depoitre per Hong che ha aperto le marcature (13, 0-1). Dopodiché, Eupen era così fuori gioco che il Gent non ha avuto bisogno di raddoppiare per mantenere il vantaggio fino al limone.

Dopo la pausa possiamo aspettarci panda più feroci… ma stiamo ancora aspettando. Piuttosto sono i Buffaloes, con l’ingresso di Tisodale, a diventare più urgenti. Ciò non fallisce perché un nuovo errore difensivo locale permette al Samoise di tirare e ingannare Slonina (60', 0-2). Non siamo lontani dal pensare che in questa fase della partita il blocco sia detto. Non succederà molto fino alla fine di questa partita (0-2).

Per i Buffaloes si tratta di un ritorno alla vittoria, poiché è la prima nel torneo del 2024. Da parte sua, Eupen si sta dirigendo sempre più dritto, sempre più veloce verso i playoff. Fare punti in questo periodo sarà importante, ma i tedeschi dovranno darsi i mezzi per arrivarci… e quindi non giocare così domenica sera.