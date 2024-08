Prezzo, foto e informazioni sulla M station wagon che diventerà ibrida!

Le station wagon Cross-Rhine Shock sono particolarmente apprezzate nel mercato nordamericano. Dopo che l’Audi RS6 è stata lanciata prima di conquistare il paese dello Zio Sam alla fine del 2019, è ora il turno della BMW M5 Touring di scegliere gli Stati Uniti per il suo tour inaugurale. Sarà questo il pubblico accuratamente selezionato per l’esclusiva Monterey Car Week in California, che si svolgerà dal 9 al 18 agosto 2024. BMW intende vendere una parte significativa della produzione della M5 Touring negli Stati Uniti e in Germania, che saranno i mercati principali, seguiti da Regno Unito, Canada e Svizzera.

BMW M5 Touring G91: station wagon ibrida

Questa versione della BMW M5 Touring è a colori. ©BMW

Non a caso, questa nuova versione si chiama internamente G91 La grande station wagon bavarese riprende la meccanica della BMW M5 berlina. Nello specifico, il V8 biturbo da 4.395 cc da 585 cavalli, l’iconico motore S68 che abbiamo avvistato sotto il cofano della Serie 7 prima di vederlo arrivare in versione super potente sul SUV XM. Come quest’ultimo, è collegato a un motore elettrico che produce una potenza di 147 kilowatt, pari a 197 cavalli.

Motore V8 biturbo da 4,4 litri con 585 cavalli. ©BMW

Il motore a V a 8 cilindri ha un valore di coppia di 750 Newton metri, mentre la sua controparte elettrica aggiunge 280 Newton metri.. Il valore sale a 450 Newton metri alle ruote, tenendo conto del rapporto di riduzione unico nel cambio convertito a otto rapporti.

727 CV e 1.000 Nm con due o quattro ruote motrici

La capacità del bagagliaio della BMW M5 Touring varia tra 500 e 1.630 litri. ©BMW

In totale, la potenza dell’auto destinata al commerciante urgente è di 727 cavalli e 1000 Newton metri distribuiti su tutte e quattro le ruote. I più audaci potranno utilizzare la modalità due ruote motrici (posteriore, come potete immaginare) e avere tempo libero per cimentarsi in acrobazie in una configurazione in cui il DSC (Dynamic Stability Control) è disinserito.

Accelera da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. Mentre bastano solo 11,1 secondi da fermo per superare la soglia dei 200 km/h. Originariamente la BMW M5 Touring era limitata elettronicamente ad una velocità massima di 250 km/h. Ma il pacchetto opzionale M Driver’s consentirà a coloro che possono recarsi in un circuito o utilizzare le autostrade tedesche su tratti in cui la velocità è libera di andare ad una velocità di 305 km / h. immagine

La BMW M5 Touring ha un cambio automatico a 8 velocità. ©BMW

Auto senza penalità in Francia

La BMW M5 Touring è lunga 5,10 metri. ©BMW

Sul mercato francese, questa vettura ibrida è esente dalla sanzione e il suo prezzo base sarà di 162.050 euro.. Poiché la BMW M5 Touring è omologata per un consumo di carburante compreso tra 1,7 e 2,0 l/100 km, a seconda dell’equipaggiamento selezionato il consumo di energia elettrica varia da 25,8 a 27,5 kWh/100 km e le emissioni di CO2 da 39 a 46 g/km. Tuttavia, il marchio specifica un consumo di carburante compreso tra 10,4 e 10,9 l/100 km con la batteria scarica.

La BMW M5 Touring (nera) completa la berlina (verde) che sarà presentata alla fine di giugno 2024. ©BMW

Questo sembra molto ottimistico, visto il peso del mostro, che raggiunge i 2.550 chilogrammi. Inoltre, questo veicolo ibrido ricaricabile, che trasporta una capacità della batteria di 18,6 kWh, è certificato per funzionare in modalità elettrica per un’autonomia compresa tra 61 e 67 km con una velocità massima di 140 km/h in questo caso.

L’inizio della produzione nello stabilimento tedesco di Dingolfing, a nord-est di Monaco, dove vengono prodotte anche la BMW Serie 5 e la berlina M5, è previsto per il prossimo novembre. Gli ordini apriranno in Francia a settembre.